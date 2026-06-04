TOPlist

27" herní monitor MSI teď zlevnil pod 6 tisíc. Láká na 4K i 320 Hz v jednom

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 10:00
Ikona komentáře 0
msi mag 272urdf jpg

Chcete jeden monitor na ostré 4K i na rychlý esport? 27″ MSI MAG 272URDF E16 teď s kódem ALZADNY35 stojí 5 844 Kč místo 8 990 Kč. Jeho hlavní zbraní je chytrý režim, který umí obojí.

CHCI MONITOR ZA 5 844 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete jeden monitor na vizuálně bohaté hry i kompetitivní střílečky a oceníte plně polohovatelný stojan.
⚠️ Zvažte, že nemá vestavěné reproduktory, FHD režim je na 27″ o něco měkčí a na seriózní práci s barvami není ideální.
💡 Za 5 844 Kč s kódem ALZADNY35 dostanete 4K herní monitor s 320Hz režimem a tříletou zárukou.

Hlavní tahák: režim Dual-Mode

Tohle monitor odlišuje od konkurence. Jedním přepnutím zvolíte buď nativní 4K při 160 Hz na filmy, práci a graficky bohaté hry, nebo Full HD při 320 Hz na kompetitivní tituly jako CS nebo Valorant, kde rozhoduje co nejvyšší snímková frekvence. Jeden z majitelů chválí, že přepínání je svižné a rychle si na něj zvyknete. K tomu Rapid IPS panel s odezvou 0,5 ms, AMD FreeSync Premium a režim pro konzole s VRR pro PS5 i Xbox.

Obraz, výbava a ergonomie

Panel zvládá 10bit barvy, pokrytí 93 % DCI-P3 a 131 % sRGB a má certifikaci VESA DisplayHDR 400. Velké plus je plně polohovatelný stojan – výška, náklon, otáčení i pivot na výšku – plus uchycení VESA 100 × 100. Konektivitu řeší 2× HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4a, ovládání obstará joystick na zadní straně. Příjemný bonus je tříletá záruka platná i pro firmy.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35

Na co si dát pozor

Recenzí je zatím jen pár, tak je berte orientačně. Dvě jistá omezení: monitor nemá vestavěné reproduktory a v režimu Full HD je na 27″ obraz o něco měkčí (FHD se roztáhne přes 4K panel, takže jsou vidět jednotlivé pixely) – to je u dual-mode monitorů normální. Majitelé větší 31,5″ varianty navíc upozorňovali na horší pozorovací úhly a nerovnoměrnost podání (barvy se mění ke krajům), proto bych ho nedoporučoval na seriózní práci s fotkami a barvami. Na hraní a běžnou práci je to ale za tu cenu silná nabídka.

CHCI UŠETŘIT 3 146 KČ

Lákal by vás spíš ostrý obraz ve 4K, nebo co nejvyšší frekvence na esport?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024