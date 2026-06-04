27" herní monitor MSI teď zlevnil pod 6 tisíc. Láká na 4K i 320 Hz v jednom Hlavní stránka Zprávičky 27" MSI MAG 272URDF E16 je herní monitor s Rapid IPS panelem a režimem Dual-Mode, který přepíná mezi 4K při 160 Hz a Full HD při 320 Hz S kódem ALZADNY35 ho teď koupíte za 5 844 Kč místo původních 8 990 Kč – sleva 3 146 Kč Skvělý na hraní díky kombinaci ostrého 4K i bleskového 320Hz režimu; počítejte ale s tím, že nemá reproduktory a na profi práci s barvami není stavěný Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Chcete jeden monitor na ostré 4K i na rychlý esport? 27″ MSI MAG 272URDF E16 teď s kódem ALZADNY35 stojí 5 844 Kč místo 8 990 Kč. Jeho hlavní zbraní je chytrý režim, který umí obojí. CHCI MONITOR ZA 5 844 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jeden monitor na vizuálně bohaté hry i kompetitivní střílečky a oceníte plně polohovatelný stojan.⚠️ Zvažte, že nemá vestavěné reproduktory, FHD režim je na 27″ o něco měkčí a na seriózní práci s barvami není ideální.💡 Za 5 844 Kč s kódem ALZADNY35 dostanete 4K herní monitor s 320Hz režimem a tříletou zárukou. Hlavní tahák: režim Dual-Mode Tohle monitor odlišuje od konkurence. Jedním přepnutím zvolíte buď nativní 4K při 160 Hz na filmy, práci a graficky bohaté hry, nebo Full HD při 320 Hz na kompetitivní tituly jako CS nebo Valorant, kde rozhoduje co nejvyšší snímková frekvence. Jeden z majitelů chválí, že přepínání je svižné a rychle si na něj zvyknete. K tomu Rapid IPS panel s odezvou 0,5 ms, AMD FreeSync Premium a režim pro konzole s VRR pro PS5 i Xbox. Obraz, výbava a ergonomie Panel zvládá 10bit barvy, pokrytí 93 % DCI-P3 a 131 % sRGB a má certifikaci VESA DisplayHDR 400. Velké plus je plně polohovatelný stojan – výška, náklon, otáčení i pivot na výšku – plus uchycení VESA 100 × 100. Konektivitu řeší 2× HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4a, ovládání obstará joystick na zadní straně. Příjemný bonus je tříletá záruka platná i pro firmy. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35 Na co si dát pozor Recenzí je zatím jen pár, tak je berte orientačně. Dvě jistá omezení: monitor nemá vestavěné reproduktory a v režimu Full HD je na 27″ obraz o něco měkčí (FHD se roztáhne přes 4K panel, takže jsou vidět jednotlivé pixely) – to je u dual-mode monitorů normální. Majitelé větší 31,5″ varianty navíc upozorňovali na horší pozorovací úhly a nerovnoměrnost podání (barvy se mění ke krajům), proto bych ho nedoporučoval na seriózní práci s fotkami a barvami. Na hraní a běžnou práci je to ale za tu cenu silná nabídka. CHCI UŠETŘIT 3 146 KČ Lákal by vás spíš ostrý obraz ve 4K, nebo co nejvyšší frekvence na esport? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor MSI slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024