Skvělý pro hráče. Tenhle 240Hz monitor MSI teď v akci koupíte za hubičku

Herní monitor MSI MAG 245F X24 s 240Hz obnovovací frekvencí nyní stojí 2 691 Kč. Novinka disponuje 23,8" IPS panelem s rozlišením Full HD a odezvou 1 ms. Monitor cílí na hráče kompetitivních her, kde rozhodují milisekundy.

Publikováno: 7.1.2026 14:00

Hledáte cenově dostupný herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí? MSI relativně nedávno uvedlo model MAG 245F X24, který na Alze nyní zlevnil na 2 691 Kč. Při uvedení přitom stál 2 990 Kč, takže ušetříte téměř tři stovky. Pyšní se 240Hz panelem, který bude ideální pro milovníky kompetitivních titulů.

Rychlost na prvním místě

Hlavní předností monitoru MSI MAG 245F X24 je 240Hz obnovovací frekvence v kombinaci s odezvou pouhé 1 ms. Právě tyto parametry ocení hráči kompetitivních titulů typu Counter-Strike 2 nebo Valorant, kde každá milisekunda může rozhodnout o výhře či prohře. O synchronizaci obrazu s grafickou kartou se stará technologie Adaptive-Sync.

Monitor využívá 23,8″ IPS panel s rozlišením Full HD (1920 × 1080 pixelů). IPS technologie zajišťuje věrné podání barev i při pohledu z úhlu, přičemž výrobce udává pokrytí 112 % sRGB a 95 % Adobe RGB. Barevná hloubka činí 10 bitů.

Vhodný do interiéru bez přímého slunce

Maximální jas 300 cd/m² není nijak závratný, takže monitor není ideální volbou do místností s intenzivním denním světlem. Antireflexní povrch displeje nicméně pomáhá redukovat odrazy. Nativní kontrast 1000:1 odpovídá běžným IPS panelům.

Z dalších funkcí stojí za zmínku filtr modrého světla a technologie Flicker-free, které snižují únavu očí při delším hraní. Monitor nabízí konektory HDMI 2.0 a DisplayPort 1.2, případně jej lze přimontovat na zeď díky VESA uchycení 100×100 mm.

Pro koho je monitor určen?

MSI MAG 245F X24 míří především na hráče rychlých online her, kteří upřednostňují plynulost obrazu před vysokým rozlišením. Rozlišení Full HD na skoro 24″ úhlopříčce poskytuje dostatečnou ostrost a zároveň neklade přehnané nároky na grafickou kartu. Naopak pro práci s grafikou nebo sledování filmů existují vhodnější alternativy s vyšším rozlišením či lepším kontrastem.