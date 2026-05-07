Nejlepší notebook za 32 tisíc? MSI Katana 15 HX má 16jádrový Intel, RTX 5070 a 165Hz QHD displej MSI Katana 15 HX kombinuje 16jádrový Intel Core i7-14650HX a NVIDIA RTX 5070 ve 115W variantě s MUX Switch — plný herní výkon bez kompromisů Cena padá z 39 988 Kč s kódem ALZADNY20 na 31 990 Kč — sleva 8 tisíc na herní notebook s výkonnou Blackwell grafikou Disponuje 15,6″ QHD IPS displejem se 165 Hz a 100 % pokrytím DCI-P3 — vhodným nejen pro hry, ale i pro práci s barvami Jakub Kárník Publikováno: 7.5.2026 Při výběru herního notebooku s grafikou RTX 5070 zjistíte, že stejná grafika může v různých modelech znamenat dramaticky jiný výkon. Záleží na TGP (Total Graphics Power) — kolik wattů smí grafika v daném notebooku spotřebovat. Levnější modely často omezují TGP na 70 wattů, zatímco prémiové herní notebooky pouští grafiku až na 130 wattů. MSI Katana 15 HX v ceně 31 990 Kč po zadání kódu ALZADNY20 se pohybuje na úrovni 115 wattů TGP a navíc disponuje funkcí MUX Switch — kombinace, která dělá v herním výkonu zásadní rozdíl. Co dělá rozdíl proti levnější konkurenci Na co si dát pozor Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete plnohodnotný herní notebook bez kompromisů ve výkonu. Procesor Intel i7-14650HX s 16 jádry zvládne kompilaci, video editaci i náročný multitasking. RTX 5070 ve 115W variantě s MUX Switch (přepíná grafiku mimo integrované GPU) je v této cenovce plný herní výkon.⚠️ Zvažte, že notebook se prodává bez operačního systému a podle ověřené recenze není instalace Windows triviální — Intel VMD technologie vyžaduje načtení správných RST ovladačů z USB během instalace. Pro nezkušené uživatele doporučujeme nechat si systém nainstalovat. Hmotnost 2,4 kg a webkamera jen 720p prozrazují, že jde o herní stroj, ne ultrabook.💡 Za 31 990 Kč dostanete 15,6″ QHD IPS panel (2560 × 1440) se 165 Hz a 100% DCI-P3, 16jádrový Intel Core i7-14650HX, 16 GB DDR5 paměti ve dvou slotech, 1 TB NVMe SSD, NVIDIA RTX 5070 8 GB s 115W TGP, MUX Switch, 4zónově RGB podsvícenou klávesnici, RJ-45 LAN, WiFi 6E, MSI Cooler Boost 5 chlazení a baterii 75 Wh. Co dělá rozdíl proti levnější konkurenci Klíčový rozdíl proti levnějším laptopům jako třeba Vivobook Gaming s RTX 5070 je plný power limit grafiky, kdy Asus omezuje grafiku na 70 W kvůli tenkému tělu a slabšímu chlazení, MSI Katana má TGP 115 W. V praxi to znamená, že stejná grafika dosahuje ve hrách výrazně vyšších FPS — typicky o 20 až 30 %. Druhý zásadní bod je procesor. Intel Core i7-14650HX patří do řady Raptor Lake Refresh HX a má 16 jader (8 výkonných + 8 efektivních) s boost frekvencí až 5,2 GHz. Pro porovnání, levnější herní notebooky často nabízejí jen 8jádrové Core 5 210H. Pro hráče, kteří streamují, kompilují kód nebo editují video, je tento rozdíl dramaticky znát. Funkce MUX Switch umožňuje přepnout grafický signál přímo z RTX 5070 do displeje (obejít integrovanou Intel grafiku), což přidává další 5–15 % FPS v hrách. Na co si dát pozor Hlavní bod, který zaznívá v ověřené recenzi na Alze, je chybějící operační systém. MSI prodává notebook holý a instalace Windows má skrytý háček — Intel VMD (Volume Management Device) je v BIOSu pevně zapnutý a běžný instalátor Windows nevidí SSD. Řešení existuje, ale vyžaduje stáhnout RST/VMD ovladače od Intelu, dát je na USB flashku a při instalaci je ručně načíst. Pro zkušeného uživatele záležitost na pět minut, pro běžného uživatele potenciální peklo. Druhé omezení je úložiště. Notebook má jen jeden M.2 slot pro SSD, takže pokud budete chtít kapacitu rozšířit nad 1 TB, musíte stávající disk vyměnit za větší (a dělat klon nebo reinstalaci). Pro hráče s velkou knihovnou her na Steamu nebo Epic Games to může být bolavý bod. Webová kamera jen 720p je v dnešní době slabší hodnota — pro občasné videohovory stačí, ale konkurence jako Lenovo Legion nabízí FHD. Plastové tělo s 2,4 kg hmotností prozrazuje, že jde o stacionární herní stroj, ne notebook na cesty — pro permanentní transport je to znatelně víc než ARM ultrabook nebo třeba Vivobook Gaming. 