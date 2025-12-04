Chcete herní notebook za 21 tisíc? Tenhle MSI nabízí RTX 5050 a 144Hz displej Hlavní stránka Zprávičky MSI Cyborg 15 s novou RTX 5050 grafikou seženete v Česku od 21 008 Kč Jde o nejlevnější použitelný notebook pro AAA hry, zvládne ale i střih videa nebo úpravu větších fotek RTX 5050 nabízí výkon podobný RTX 4060, což stačí na Full HD hraní s vysokými detaily Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Herní notebooky začínají být konečně dostupnější. MSI Cyborg 15 B13W s novou grafikou NVIDIA GeForce RTX 5050 seženete v Česku od 21 008 Kč, což z něj dělá nejlevnější notebook, na kterém si pořádně zahrajete AAA tituly. Nejde o žádný výkonnostní zázrak, ale pro Full HD hraní to stačí. Co nabízí RTX 5050 Nová grafika z řady Blackwell má 2 560 CUDA jader a 8 GB GDDR7 paměti na 128bitové sběrnici. Výkon by měl být srovnatelný se starší RTX 4060, což v praxi znamená plynulé hraní v rozlišení Full HD na vysokých až ultra detailech. RTX 5060 je sice o 21-22 % rychlejší, ale takové laptopy stojí výrazně víc. Karta podporuje DLSS 4 s generováním snímků, ray tracing páté generace a 440 TOPS AI výkon díky Tensor jádrům. Důležité je vědět, že výkon závisí na TGP – tedy kolik wattů notebook grafice dovolí spotřebovat. RTX 5050 pracuje v rozmezí 35-100 wattů, plus až 115 wattů s Dynamic Boost 2.0. Levnější notebooky obvykle dávají kartě míň energie, takže výkon pak klesá. U tohoto MSI není přesné TGP uvedeno, ale vzhledem k ceně očekávejte spíš nižší hodnoty kolem 40-50 wattů. Zbytek výbavy Procesor Intel Core i5-13420H s osmi jádry a maximální frekvencí 4,6 GHz zvládne běžné úkoly i náročnější práci. 16 GB DDR5 RAM je dnes standard, který stačí na hry i multitasking. Úložiště tvoří 1TB SSD, takže prostor na hry máte dost. Displej má úhlopříčku 15,6 palců s rozlišením Full HD a frekvencí 144 Hz, což zajišťuje plynulý obraz. CHCI MSI CYBORG 15 Design v kyberpunk stylu s průsvitnou částí šasi vypadá zajímavě, ale praktičtější je hmotnost 2,1 kg a tloušťka 23,15 mm, což umožňuje notebook nosit v batohu. Klávesnice má RGB podsvícení se zvýrazněnými WASD klávesami. Pro koho to je MSI Cyborg 15 B13W není top herní stroj, ale za dvacet jedna tisíc dostáváte notebook, který zvládne moderní AAA hry na Full HD s vysokými detaily. Funguje i na střih videa v DaVinci Resolve nebo úpravu větších fotek, i když render bude trvat déle než u dražších konfigurací. Pokud hledáte levný herní notebook a nečekáte QHD rozlišení nebo ultra nastavení v každé hře, tahle cena dává smysl. CHCI MSI CYBORG 15 Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce MSI Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.