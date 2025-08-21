Robotický vysavač Mova E30 Ultra přichází do Česka s praktickou stanicí a skvělou výdrží Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač Mova E30 Ultra přichází do Česka s cenou 9 975 Kč Novinka nabízí sací výkon 7000 Pa a automatické čištění mopů horkou vodou Nevýhodou se zdá být hlučnost, se 74 dB je na tom hůř než konkurence Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Do Česka přichází nový robotický vysavač Mova E30 Ultra, který za cenu 9 975 Kč nabízí funkce typické pro dražší modely. Značka Mova se oddělila od čínské společnosti Dreame, pod kterou dříve spadala (potvrdila nám to její mluvčí), a v letošním roce se snaží proniknout na zdejší trh a do širšího regionu. Vysavač je k dispozici na Alze, v Datartu a dalších obchodech. Hlavní výbava a sací výkon Mova E30 Ultra disponuje sacím výkonem 7000 Pa, což je v této cenové kategorii solidní hodnota. Faktem je, že špičkové modely jako Roborock Qrevo Curv nabízejí sací výkon blížící se k hodnotě 20 000 Pa, ale ty se pohybují v úplně jiné cenové kategorii nad 25 tisíc korun. KOUPIT MOVA E30 ULTRA Systém DuoScrub využívá dvojici vysokorychlostních rotujících mopů, které vyvíjejí konstantní tlak pro důkladnější úklid. Mopy se automaticky zvedají o 10,5 mm při přejezdu na koberce nebo návratu do základny, takže koberce zůstanou suché. Výdrž baterie a nabíjení Robotický vysavač obsahuje Li-ion baterii s kapacitou 3 200 mAh, která poskytuje výdrž až 260 minut na jedno nabití (což zabere přibližně 3,5 hodiny). Ve srovnání s konkurenty jde přitom o velmi solidní číslo – například Xiaomi Robot Vacuum X20 Max podle výrobce nabídne jen 120 minut provozu, Roborock Q5 Pro pak prý vydrží nanejvýš 240 minut. Samovyprazdňovací stanice s mytím mopů Součástí balení je samovyprazdňovací stanice s objemným 3,2litrovým sáčkem, který podle značky vystačí až na 75 dní provozu. Základnová stanice kromě automatického vyprázdnění nabízí také mytí mopů horkou vodou a jejich následné sušení. To pomáhá eliminovat bakterie a předchází vzniku nepříjemného zápachu. Systém využívá oddělené nádrže pro čistou a špinavou vodu. Nádrž na čistou vodu má objem 4,5 litru, nádrž na špinavou vodu 4 litry. Díky tomu nemusíte denně doplňovat vodu ani vylévat špinavou. Navigace a chytré funkce Pro orientaci v prostoru využívá Mova E30 Ultra laserovou navigaci, která vytváří přesnou mapu domácnosti. Vysavač je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant. Prostřednictvím mobilní aplikace MOVAhome pak lze nastavit režimy úklidu podle místnosti nebo typu podlahy. Aplikace umožňuje nastavení zakázaných zón, plánování úklidu nebo sledování stavu spotřebního materiálu. Vysavač také automaticky rozpozná koberce a přizpůsobí sací výkon. Vyšší hlučnost jako zdánlivá slabina Slabinou Mova E30 Ultra je pak zdánlivě hlučnost. Hodnota 74 dB jednoznačně patří k těm vyšším na trhu, ale pokud plánujete nechat vysavač jezdit, když budete doma nebo na druhém konci domu, pak vás nejspíš obtěžovat nebude. Cena a dostupnost Mova E30 Ultra je dostupný na českém trhu za 9 975 Kč. Najdete ho na Alze, v Datartu nebo v T.S.Bohemia. V balení kromě samotného vysavače a stanice naleznete také dvě mopovací textilie, čisticí nástroj a prodlužovací desku pro nabíjecí stanici. CHCI MOVA E30 ULTRA Pořídili byste si Mova E30 Ultra i přes vyšší hlučnost? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost robotický vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024