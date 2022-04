Populární Moto G100 od Motoroly konečně dostává Android 12

Na konci března loňského představila společnost Lenovo telefon Moto G100, který byl historicky vůbec nejvýkonnějším modelem z “géčkové” řady. Chlubí se například čipsetem Qualcomm Snapdragon 870, 64Mpx snímačem nebo 5000mAh baterií a nyní konečně dostává systém Android 12.

Motorola Moto G100 dostává Android 12

Aktualizace je momentálně k dispozici v Brazílii, což ale není náhoda. Právě v této zemi jsou telefony Motorola extrémně populární a tak je logické, že dala firma přednost právě Jižní Americe. Každopádně se označuje jako S1RT32.41-20-16 a má velikost asi 1,5 GB. Kromě novinek, které jsou spojené se systémem Android 12 mohou uživatelé počítat také s vylepšením některých funkcí, jako je třeba fotoaparát nebo prostředí Ready For, což je vlastně obdoba Samsung DeX.

Mimo to se do aktualizace dostávají také březnové bezpečnostní záplaty. Dá se očekávat, že aktualizace zamíří do Evropy během několika následujících týdnů.

Dostal už váš mobil Android 12?

Zdroj: XDA-Developers