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Udělejte své polovičce radost: Motorola Edge 70 Swarovski zlevnila o pět tisíc, je lehká a má krásný displej

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.7.2026 22:00
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edge 70 swarowski webp
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Motorola vsadila u Edge 70 na spolupráci se Swarovski, a právě tahle designová edice teď spadla na 12 590 Kč z původních 17 490 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, limitované edice mizí ze skladu rychle.

CHCI EDGE 70 SWAROVSKI V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete tenký a lehký telefon, kterého si okolí všimne na první dobrou.
⚠️ Zvažte, že za podobné peníze jinde dostanete telefon s teleobjektivem a silnějším procesorem.
💡 Za 12 590 Kč platíte hlavně za unikátní design, ne za špičkový výkon.

Proč je tahle Motorola zajímavá

Při uvedení stála tato edice 17 490 Kč, dnes ji na Alze koupíte za 12 590 Kč. Běžnou Edge 70 bez krystalů přitom seženete i pod 10 tisíc, takže si tu nepřiplácíte za výkon, ale za krystaly Swarovski na zádech.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Snapdragon 7 Gen 4 s 12 GB RAM zvládne běžný provoz i náročnější hry plynule, na úplně nejnáročnější tituly v maximálních detailech ale nestačí. Do 512 GB úložiště nahrajete desítky tisíc fotek a k tomu klidně hodiny 4K videa, aniž byste řešili místo. Baterie 4 800 mAh je na dnešní poměry menší, díky 68W nabíjení TurboPower ji ale doplníte za pár desítek minut.

KOUPIT ZA 12 590 KČ

Praktická stránka: váha, tenkost, zvuk

S 159 g a tloušťkou 5,99 mm působí telefon v ruce nezvykle lehce, hlavně když přecházíte z nějakého tlustšího modelu. Uživatelé v recenzích opakovaně narážejí na tišší reproduktory a chybějící teleobjektiv, což zamrzí hlavně při přiblížení fotek. Nabíječku navíc v balení nenajdete, počítejte s tím, že si ji dokoupíte zvlášť.

Na co si dát pozor

Na Alze má telefon 4,9 z 5 ze 30 hodnocení a doporučuje ho 100 % zákazníků, reklamovanost e-shop u tohoto modelu neuvádí. Nejvíc si lidé pochvalují váhu, tenkost a displej, kritika ale míří na slabší Moto AI, nevyužitý NPU a fakt, že bez dárků k akci by běžná cena působila přemrštěně.

UŠETŘIT 4 900 KČ

Kdy to smysl nedává

Jestli jdete hlavně po výkonu a fotoaparátu s teleobjektivem, za stejné peníze najdete konkurenci, která nabídne víc muziky bez designového příplatku. Základní Edge 70 bez Swarovski vyjde levněji a nabídne úplně stejný čip i paměť, takže tady doplácíte čistě na vzhled a limitovanost série.

CHCI TENTO TELEFON

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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