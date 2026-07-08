Udělejte své polovičce radost: Motorola Edge 70 Swarovski zlevnila o pět tisíc, je lehká a má krásný displej Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 70 Swarovski je limitovaná edice se Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB RAM a 512 GB úložištěm. Nyní stojí 12 590 Kč místo 17 490 Kč (úspora 4 900 Kč) Edice s krystaly Swarovski je limitovaná, kolik kusů zbývá, Alza neuvádí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Motorola vsadila u Edge 70 na spolupráci se Swarovski, a právě tahle designová edice teď spadla na 12 590 Kč z původních 17 490 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, limitované edice mizí ze skladu rychle. CHCI EDGE 70 SWAROVSKI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tenký a lehký telefon, kterého si okolí všimne na první dobrou.⚠️ Zvažte, že za podobné peníze jinde dostanete telefon s teleobjektivem a silnějším procesorem.💡 Za 12 590 Kč platíte hlavně za unikátní design, ne za špičkový výkon. Proč je tahle Motorola zajímavá Při uvedení stála tato edice 17 490 Kč, dnes ji na Alze koupíte za 12 590 Kč. Běžnou Edge 70 bez krystalů přitom seženete i pod 10 tisíc, takže si tu nepřiplácíte za výkon, ale za krystaly Swarovski na zádech. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Snapdragon 7 Gen 4 s 12 GB RAM zvládne běžný provoz i náročnější hry plynule, na úplně nejnáročnější tituly v maximálních detailech ale nestačí. Do 512 GB úložiště nahrajete desítky tisíc fotek a k tomu klidně hodiny 4K videa, aniž byste řešili místo. Baterie 4 800 mAh je na dnešní poměry menší, díky 68W nabíjení TurboPower ji ale doplníte za pár desítek minut. KOUPIT ZA 12 590 KČ Praktická stránka: váha, tenkost, zvuk S 159 g a tloušťkou 5,99 mm působí telefon v ruce nezvykle lehce, hlavně když přecházíte z nějakého tlustšího modelu. Uživatelé v recenzích opakovaně narážejí na tišší reproduktory a chybějící teleobjektiv, což zamrzí hlavně při přiblížení fotek. Nabíječku navíc v balení nenajdete, počítejte s tím, že si ji dokoupíte zvlášť. Na co si dát pozor Na Alze má telefon 4,9 z 5 ze 30 hodnocení a doporučuje ho 100 % zákazníků, reklamovanost e-shop u tohoto modelu neuvádí. Nejvíc si lidé pochvalují váhu, tenkost a displej, kritika ale míří na slabší Moto AI, nevyužitý NPU a fakt, že bez dárků k akci by běžná cena působila přemrštěně. UŠETŘIT 4 900 KČ Kdy to smysl nedává Jestli jdete hlavně po výkonu a fotoaparátu s teleobjektivem, za stejné peníze najdete konkurenci, která nabídne víc muziky bez designového příplatku. Základní Edge 70 bez Swarovski vyjde levněji a nabídne úplně stejný čip i paměť, takže tady doplácíte čistě na vzhled a limitovanost série. CHCI TENTO TELEFON Máte rádi limitované edice telefonů? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Motorola slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025