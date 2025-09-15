Kompaktní Motorola Edge 50 Neo ve výjimečné slevě! Za 6 tisíc dostanete skvělý displej, teleobjektiv a bezdrátové nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 50 Neo s luxusním designem a 6,36" pOLED displejem je nyní za pouhých 5 999 Kč s kódem ALZADNY20 Má špičkový 120Hz displej s jasem 3000 nitů, 50Mpx fotoaparát s optickým zoomem a 68W nabíjení Osloví také mimořádná odolnost IP68 a MIL-STD 810H, bezdrátové nabíjení a čistý Android s aktualizacemi do roku 2029 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.9.2025 18:00 (Aktualizováno: 16.9.2025 11:01) 6 komentářů 6 Hledáte kvalitní telefon s prémiovou výbavou za cenu, která vyrazí dech? Máme pro vás exkluzivní nabídku! Motorola Edge 50 Neo, která stála loni při uvedení 12 590 Kč, je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 5 999 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. To představuje slevu více než 50 % oproti původní ceně! Za tuto cenu získáte kompaktní telefon bez větších kompromisů. AKTUALIZACE: Alza Dny skončily, Motorolu Edge 50 Neo můžete však za stejnou cenu pořídit také na MP.cz nebo e-shopu COMFOR. Co nabízí Motorola Edge 50 Neo za tuto mimořádnou cenu? Motorola Edge 50 Neo vyniká především svým elegantním designem a perfektním zpracováním. Kompaktní tělo s hmotností pouhých 171 gramů pokryté veganskou kůží se skvěle drží v ruce a přitáhne pohledy svým neotřelým vzhledem. K dispozici jsou čtyři atraktivní barevné varianty včetně výrazné oranžovočervené Poinciana, elegantní šedé Grisaille, decentní hnědé Latte a syté modré Nautical Blue. Telefon se může pochlubit mimořádnou odolností podle standardů IP68 a MIL-STD 810H, což znamená, že přežije nejen ponoření do vody, ale i náročnější zacházení. Displej je chráněn sklem Gorilla Glass 3. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Displej, který oslní Jednou z největších předností modelu Edge 50 Neo je jeho 6,36″ pOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. S rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů nabízí mimořádnou ostrost 460 ppi, což oceníte při sledování videí, hraní her nebo prohlížení fotografií. Díky svítivosti až 3 000 nitů (ve špičce) se nemusíte obávat čitelnosti ani na přímém slunci. Displej podporuje HDR10+ pro ještě realističtější podání barev. Fotoaparát, který překvapí Motorola Edge 50 Neo nabízí trojitý fotoaparát, který vás nezklame. Hlavní 50Mpx snímač Sony LYTIA 700C s optickou stabilizací zajišťuje kvalitní fotografie za všech světelných podmínek. Doplňuje ho 13Mpx širokoúhlý fotoaparát a 10Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem. Jak potvrzují recenze, fotoaparát vyniká hlavně při denním světle, kde nabízí realistické barvy a dobrou detailnost. Pro selfie fotografie je k dispozici 32Mpx přední kamera s HDR, která pořizuje ostré a detailní snímky. Nechybí ani podpora 4K videa při 30 fps. KOUPIT MOTOROLA EDGE 50 NEO ZA 5 999 KČ Výkon a výdrž, které vás neomezí Pod kapotou Motorola Edge 50 Neo tepe 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 7300 vyrobený 4nm technologií, který doplňuje 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Tento čip zajistí plynulý chod systému, bezproblémové přepínání mezi aplikacemi i hraní méně náročných her. AKTUALIZACE: Alza Dny skončily, Motorolu Edge 50 Neo můžete však za stejnou cenu pořídit také na MP.cz nebo e-shopu COMFOR. I přes kompaktní rozměry nabízí telefon baterii s kapacitou 4 310 mAh, která podle uživatelských recenzí vydrží běžně den a půl používání. K tomu přidejte podporu 68W rychlého nabíjení TurboPower, které dobije 50 % baterie za pouhých 15 minut, a 15W bezdrátové nabíjení – funkci, kterou v této cenové kategorii najdete jen zřídka. Čistý Android a skvělý zvuk Motorola je známá svým téměř čistým systémem Android, který není zatížen zbytečnými aplikacemi a úpravami. Edge 50 Neo běží na Androidu 14 a má garantované aktualizace až do roku 2029, což je u telefonu v této cenové kategorii výjimečné. Zvukový zážitek umocňuje technologie Dolby Atmos a stereo reproduktory, které nabízí překvapivě kvalitní zvuk. Co říkají uživatelé? Motorola Edge 50 Neo si na Alza.cz získala vynikající hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček. Zákazníci vyzdvihují především kvalitu displeje, fotoaparátu, design a kompaktní rozměry. Petr z Kolína ve své recenzi píše: „LTPO P-OLED 120HZ, HDR 10+ JAS AŽ 3000 NITŮ, DISPLEJ JE SROVNATELNÝ S MODELY ZA 3X CENU! Za mě osm hvězd z deseti možných.“ Daniel z Moravské Třebové dodává: „Tělo, které skvěle padne i do menší ruky, záda jsou vyrobena z příjemného materiálu. Krásný, plynulý displej. Rychlé a intuitivní nastavení. Skoro žádný bloatware.“ VYUŽÍT SLEVU 6 591 KČ NA ALZA.CZ Proč je tato nabídka tak výjimečná? S cenou 5 999 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY20) představuje Motorola Edge 50 Neo skvělý poměr cena/výkon na českém trhu. Telefon s podobnou výbavou (pOLED displej, 50Mpx fotoaparát s optickým zoomem, bezdrátové nabíjení, teleobjektiv, vysoká odolnost) běžně stojí přes 10 000 Kč. Technické specifikace Displej: 6,36″ pOLED, 2712 × 1220 px, 120 Hz, 3000 nitů, HDR10+ Procesor: MediaTek Dimensity 7300 (2,5 GHz, 8 jader) Paměť: 8 GB RAM, 256 GB úložiště Fotoaparát: 50 Mpx (f/1.8, OIS) + 13 Mpx širokoúhlý (f/2.2) + 10 Mpx teleobjektiv (f/2.0, 3× optický zoom) Přední kamera: 32 Mpx (f/2.4) Baterie: 4310 mAh, 68W drátové nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení Konektivita: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Odolnost: IP68, MIL-STD 810H Rozměry: 154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g Operační systém: Android 14 (aktualizace do roku 2029) ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Závěr: Neváhejte ani minutu Motorola Edge 50 Neo za 5 999 Kč představuje mimořádnou příležitost získat prémiový telefon za cenu nižší třídy. Kombinace elegantního designu, špičkového displeje, kvalitního fotoaparátu, vysoké odolnosti a bezdrátového nabíjení z něj činí jednu z nejlepších nabídek na českém trhu. Pokud hledáte kompaktní telefon s moderními technologiemi, který skvěle padne do ruky a má výdrž na celý den, Motorola Edge 50 Neo je bezkonkurenční volbou. Za tuto cenu na trhu nenajdete podobně vybavený telefon.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob nebo odvolání!

Co říkáte na možnost pořídit si prémiový telefon s bezdrátovým nabíjením a 3× optickým zoomem za méně než 6 000 Kč?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 