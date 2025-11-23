TOPlist

Jednoznačně nejlepší mobil do 5 tisíc! Motorola Edge 50 Neo má kompaktní rozměry, famózní displej a teleobjektiv

  • Motorola Edge 50 Neo zlevnila na historické minimum, jde o nejvýhodnější telefon na trhu
  • Má špičkový 120Hz displej s nadprůměrným rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů a jasem 3000 nitů
  • Nabízí 68W nabíjení, bezdrátové nabíjení, odolnost IP68 a podporu eSIM

Jakub Kárník
23.11.2025 16:00
Motorola Edge 50 Neo, která při uvedení loni stála 12 590 Kč a ještě před dvěma měsíci se prodávala za 5 999 Kč, je nyní na Datartu dostupná za pouhých 4 990 Kč v hnědé barvě. Jde o telefon, který v této cenové kategorii nemá konkurenci – nabízí špičkový displej, kompaktní rozměry, teleobjektiv a výbavu, kterou byste čekali u dvojnásobně dražších modelů.

Displej, který konkuruje dvojnásobně dražším telefonům

Největší předností Edge 50 Neo je 6,36″ pOLED displej s nadprůměrným rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů, což znamená hustotu 460 ppi. To je výrazně víc než u konkurence (nejen) v této ceně. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování a špičková svítivost 3 000 nitů zaručuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. Displej podporuje také HDR10+.

Jeden z nejmenších androidů na trhu

Edge 50 Neo patří mezi nejkompaktnější androidy vůbec. S hmotností pouhých 171 gramů a 6,36″ displejem se skvěle drží v ruce a vejde se do každé kapsy. Zadní strana z veganské kůže nejen hezky vypadá, ale také zajišťuje pohodlný grip. Hnědá varianta působí elegantně a nenápadně.

Teleobjektiv za pět tisíc

V této cenové kategorii prakticky nenajdete telefon s teleobjektivem. Edge 50 Neo ale nabízí kompletní fotovýbavu: 50Mpx hlavní snímač Sony LYTIA 700C s optickou stabilizací, 13Mpx širokoúhlý objektiv a hlavně 10Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem. Za necelých pět tisíc je to naprosto výjimečná výbava.

Fotoaparát vyniká především při denním světle, kde nabízí realistické barvy a dobrou detailnost. Přední 32Mpx kamera pořizuje ostré selfies a nechybí ani podpora 4K videa.

Výkon stačí na všechno, včetně her

MediaTek Dimensity 7300 v kombinaci s 8 GB RAM zajišťuje plynulý chod systému a bezproblémové přepínání mezi aplikacemi. Čip zvládne všechny běžné úkony a také hraní her – u těch nejnáročnějších stačí jen snížit grafické detaily. Úložiště má pak kapacitu 256 GB.

Další výbava, která překvapí

Baterie s kapacitou 4 310 mAh vydrží den až den a půl používání. 68W rychlé nabíjení TurboPower dobije 50 % za 15 minut a nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení – další funkce, která se v této ceně téměř nevidí.

Telefon splňuje standardy odolnosti IP68 a MIL-STD 810H, takže přežije ponoření do vody i náročnější zacházení. Displej chrání Gorilla Glass 3. Edge 50 Neo podporuje také eSIM, což rozhodně není v této cenové kategorii standard.

Edge 50 Neo běží na téměř čistém Androidu 14 (ten už byl aktualizován na Android 15) bez zbytečných aplikací a má garantované aktualizace až do roku 2029. Stereo reproduktory s Dolby Atmos nabízejí kvalitní zvuk.

Verdikt: Nejlepší volba do 5 000 Kč

Za 4 990 Kč je Motorola Edge 50 Neo jednoznačně nejlépe vybavený telefon na trhu. Kombinace špičkového displeje s nadprůměrným rozlišením, kompaktních rozměrů, teleobjektivu, slušného výkonu a kompletní výbavy včetně bezdrátového nabíjení a eSIM z ní dělá naprosto bezkonkurenční nabídku. Pokud hledáte kvalitní telefon do pěti tisíc, lepší volbu prostě nenajdete.

