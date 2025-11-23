Jednoznačně nejlepší mobil do 5 tisíc! Motorola Edge 50 Neo má kompaktní rozměry, famózní displej a teleobjektiv Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 50 Neo zlevnila na historické minimum, jde o nejvýhodnější telefon na trhu Má špičkový 120Hz displej s nadprůměrným rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů a jasem 3000 nitů Nabízí 68W nabíjení, bezdrátové nabíjení, odolnost IP68 a podporu eSIM Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Motorola Edge 50 Neo, která při uvedení loni stála 12 590 Kč a ještě před dvěma měsíci se prodávala za 5 999 Kč, je nyní na Datartu dostupná za pouhých 4 990 Kč v hnědé barvě. Jde o telefon, který v této cenové kategorii nemá konkurenci – nabízí špičkový displej, kompaktní rozměry, teleobjektiv a výbavu, kterou byste čekali u dvojnásobně dražších modelů. Displej, který konkuruje dvojnásobně dražším telefonům Největší předností Edge 50 Neo je 6,36″ pOLED displej s nadprůměrným rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů, což znamená hustotu 460 ppi. To je výrazně víc než u konkurence (nejen) v této ceně. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování a špičková svítivost 3 000 nitů zaručuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. Displej podporuje také HDR10+. Jeden z nejmenších androidů na trhu Edge 50 Neo patří mezi nejkompaktnější androidy vůbec. S hmotností pouhých 171 gramů a 6,36″ displejem se skvěle drží v ruce a vejde se do každé kapsy. Zadní strana z veganské kůže nejen hezky vypadá, ale také zajišťuje pohodlný grip. Hnědá varianta působí elegantně a nenápadně. CHCI MOTOROLU V AKCI Teleobjektiv za pět tisíc V této cenové kategorii prakticky nenajdete telefon s teleobjektivem. Edge 50 Neo ale nabízí kompletní fotovýbavu: 50Mpx hlavní snímač Sony LYTIA 700C s optickou stabilizací, 13Mpx širokoúhlý objektiv a hlavně 10Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem. Za necelých pět tisíc je to naprosto výjimečná výbava. Fotoaparát vyniká především při denním světle, kde nabízí realistické barvy a dobrou detailnost. Přední 32Mpx kamera pořizuje ostré selfies a nechybí ani podpora 4K videa. Výkon stačí na všechno, včetně her MediaTek Dimensity 7300 v kombinaci s 8 GB RAM zajišťuje plynulý chod systému a bezproblémové přepínání mezi aplikacemi. Čip zvládne všechny běžné úkony a také hraní her – u těch nejnáročnějších stačí jen snížit grafické detaily. Úložiště má pak kapacitu 256 GB. Další výbava, která překvapí Baterie s kapacitou 4 310 mAh vydrží den až den a půl používání. 68W rychlé nabíjení TurboPower dobije 50 % za 15 minut a nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení – další funkce, která se v této ceně téměř nevidí. Telefon splňuje standardy odolnosti IP68 a MIL-STD 810H, takže přežije ponoření do vody i náročnější zacházení. Displej chrání Gorilla Glass 3. Edge 50 Neo podporuje také eSIM, což rozhodně není v této cenové kategorii standard. CHCI MOTOROLU V AKCI Edge 50 Neo běží na téměř čistém Androidu 14 (ten už byl aktualizován na Android 15) bez zbytečných aplikací a má garantované aktualizace až do roku 2029. Stereo reproduktory s Dolby Atmos nabízejí kvalitní zvuk. Verdikt: Nejlepší volba do 5 000 Kč Za 4 990 Kč je Motorola Edge 50 Neo jednoznačně nejlépe vybavený telefon na trhu. Kombinace špičkového displeje s nadprůměrným rozlišením, kompaktních rozměrů, teleobjektivu, slušného výkonu a kompletní výbavy včetně bezdrátového nabíjení a eSIM z ní dělá naprosto bezkonkurenční nabídku. Pokud hledáte kvalitní telefon do pěti tisíc, lepší volbu prostě nenajdete. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Motorola slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024