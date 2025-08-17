Chytrý vypínač za 250 Kč? Tenhle zlevnil více než o půlku, ale než ho koupíte, měli byste pár věcí vědět Hlavní stránka Zprávičky Chytrý vypínač MOES zlevnil o více než polovinu Má tři kanály, elegantní design a životnost 5 milionů stisknutí Vyžaduje propojení s centrální jednotkou podporující Zigbee Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Alza má nyní zajímavou slevu na chytrý vypínač MOES ZS-SR-EU3. Z původních 599 Kč klesla cena na pouhých 249 Kč, což představuje pokles o 58 %. Vypínač zvládne ovládat až tři světelné okruhy současně a nabízí moderní funkce včetně hlasového ovládání přes Alexu nebo Google Asistenta. Co vypínač MOES umí a jak funguje Vypínač MOES ZS-SR-EU3 představuje zajímavou cestu, jak udělat z běžného osvětlení chytré. Díky třem kanálům můžete jedním vypínačem ovládat například lustry ve třech pokojích nebo různé světelné zóny v obývacím pokoji. Výrobce garantuje životnost 5 milionů stisknutí, což by při běžném používání mělo vydržet desítky let. Vypínač funguje na protokolu Zigbee 3.0 a spolupracuje s aplikacemi Tuya nebo SmartLife. Po propojení můžete světla ovládat odkudkoliv přes telefon, nastavovat časové scénáře nebo je zapojit do automatizací. Třeba když odcházíte z domu, všechna světla se sama vypnou. CHCI UŠETŘIT 350 KČ Na co si dát pozor před nákupem Největší háček spočívá v tom, že vypínač vyžaduje Zigbee Hub pro svou funkci. Pokud ho ještě nemáte, připočítejte si dalších zhruba 500–1500 Kč za centrální jednotku. Bez ní vypínač funguje jen jako obyčejný mechanický vypínač, takže přijdete o všechny chytré funkce. Dalším omezením je pochopitelně nutnost pevné instalace do zdi. Vypojení běžného vypínače a zapojení tohoto modelu vyžaduje alespoň základní znalosti elektroinstalace. Pokud si na to netroufáte, počítejte s náklady na elektrikáře. Elegantní design s efektním podsvícením Po vizuální stránce vypínač rozhodně nezklame. Šedá varianta vypadá moderně a hodí se do většiny interiérů. Zajímavým prvkem je hvězdné podsvícení kolem tlačítek, které v noci vytváří příjemný orientační efekt a zároveň dodává vypínači prémiový vzhled. Rozměry 86 × 86 mm odpovídají standardním evropským instalačním krabicím, takže by neměl být problém s montáží do stávajících rozvodů. Materiál je sice plastový, ale podle recenzí působí kvalitně a odolně. Pro koho je vypínač vhodný? Vypínač MOES ZS-SR-EU3 za akční cenu 249 Kč dává smysl hlavně těm, kdo už mají vybudovaný Zigbee ekosystém nebo plánují postupnou automatizaci domácnosti. Pokud máte kompatibilní hub, je to skvělá příležitost rozšířit chytrou domácnost za rozumnou cenu. Naopak pokud začínáte s chytrou domácností od nuly, možná bude lepší zvážit Wi-Fi vypínače, které hub nepotřebují. DALŠÍ CHYTRÉ VYPÍNAČE Cena: 249 Kč Využijete tuto slevu na chytrý trojitý vypínač MOES? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Chytrá domácnost Chytrý vypínač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024