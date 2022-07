Philips má nový přenosný monitor. Perfektní k Samsung DeX?

Značka Philips posílá na český trh nový monitor 16B1P3302. Největší předností tohoto šestnáctipalcového displeje (úhlopříčka 15,6″ / 39,6 cm), je skládací konstrukce a vysoká mobilita, která najde uplatnění mimo jiné i v kombinaci s chytrým mobilním telefonem. Přímo se nabízí například prostředí Samsung DeX, které je schopné externí přenosný monitor naplno využít.

Klíčové vlastnosti monitoru Philips 16B1P3302

Technologie širokoúhlého zobrazení IPS LED pro autentické, přesné barvy

16:9 Full HD (1920 x 1080) displej pro ostré a detailní snímky

Jeden hladký, měkký a ohebný USB kabel pro větší flexibilitu a menší změť kabelů

Zobrazení na dvou obrazovkách pro vyšší produktivitu

USB-A s DisplayLink pro bezproblémové prezentace a sdílení

Lehký, skládací, oceněný design pro flexibilitu a styl

Performance, adaptability, work on the go – Philips Portable monitor

Flexibilita je u monitoru zaručena díky řadě funkcí navržených pro usnadnění práce a hraní na cestách. Tenký oboustranný síťový USB kabel k monitoru je měkký a ohebný, aby se vešel do každé tašky, konektory jsou dostupné ve variantách C i A. Víceúhlový souvislý naklápěcí stojan lze ohýbat od 0 do 90°. Monitor Philips 16B1P3302 je dostupný od července za doporučenou cenu 5829

Kč (239 Eur).

K jakému účelu byste využili takový monitor?

Zdroj: TZ