Microsoft zlevňuje Surface Duo. Kolik za něj zaplatíme nyní?

Microsoft sice uvedl svůj telefon Surface Duo teprve nedávno a přesto jej nyní zlevňuje. Sleva je přímo na Microsoft Store, kde za něj původně výrobce žádal 1399 USD, což je asi 32 000 korun, namísto toho nyní nabízí slevu 200 USD a zaplatíme za něj tak 1199 USD, tedy asi 27 500 korun. Zatím nemáme žádné informace o tom, zda je akce trvalá, nebo časově omezená.

Microsoft zlevňuje Surface Duo

Výše uvedené ceny se týkají 128 GB verze, avšak stejnou slevu dostává i 256 GB varianta, která nyní vyjde na 1299 USD, tedy přibližně 29 800 korun. Microsoft tak zřejmě reaguje na problémy nejen s pantem, ale také na fakt, že zařízení žloutnou okraje. Americký gigant sice doporučuje použití čistého alkoholu a hadříku, ale ani to nepomáhá, nebo je to pouze dočasné řešení.

Na Microsoft Store si tak za 200 USD můžete koupit rozšířenou záruku, která se vztahuje i na mechanické poškození a to na dva roky. V podstatě tak tuto záruku po započtené slevě dostanete zdarma. Tah je to sice poměrně zajímavý, ale co na to řeknou zákazníci je otázkou. Microsoft Surface Duo se prozatím prodává pouze v USA.

