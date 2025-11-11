Microsoft spustil v Česku Black Friday! Surface Laptop se Snapdragonem nikdy nebyl levnější Hlavní stránka Zprávičky Microsoft spustil Black Friday slevy na Surface produkty s až 17,5% slevou Surface Laptop 13" se Snapdragonem X Plus začíná na 24 910 Kč, nejnižší cena dosud Prodloužená výměnná lhůta až do 31. ledna 2026 ulehčuje nákup vánočních dárků Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.11.2025 12:29 Žádné komentáře 0 Microsoft v Česku spustil Black Friday akce na svém oficiálním e-shopu a tentokrát to vypadá zajímavěji než obvykle. Slevy se týkají hlavně řady Surface s Copilot+ PC, tedy notebooků a tabletů s ARM procesory Snapdragon. Zlevněné modely jsou nyní dostupné za ceny, které jsme na českém trhu ještě neviděli. Surface Laptop konečně pod 25 tisíc Větší modely s větší slevou Surface Pro je také v akci Copilot+ PC a konec Windows 10 Vrácení do konce ledna 2026 Surface Laptop konečně pod 25 tisíc Základní třináctpalcový Surface Laptop se Snapdragonem X Plus (8jádrový) vyjde aktuálně na 24 910 Kč po slevě 5 289 Kč. To je skutečně nejnižší cena, za kterou byl tento model v ČR k dostání – občas se objevil za 26 tisíc na českých e-shopech, ale pod tuto hranici se ještě nedostal. Co za to dostanete? 13palcový displej s rozlišením 1920 × 1280 pixelů a 60Hz obnovovací frekvencí, 16 GB RAM a 256GB úložiště. Výdrž baterie se pohybuje až na 23 hodinách při lokálním přehrávání videa, což je na ARM platformě standard. Procesor Snapdragon X Plus má integrovanou NPU s 45 TOPS pro výpočty umělé inteligence. Důležitý detail: základní verze neobsahuje napájecí zdroj. Potřebujete jakýkoliv 40W nebo výkonnější USB-C adaptér, což dnešní standard. Pokud žádný nemáte, počítejte s další pětistovkou navíc. Větší modely s větší slevou Pokud potřebujete víc prostoru, Microsoft nabízí slevu až 8 349 Kč na 13,8palcový Surface Laptop, který začíná na 30 190 Kč. Tady už dostanete dotykový HDR displej s rozlišením 2304 × 1536 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí až 120 Hz. Na výběr máte mezi Snapdragonem X Plus (10 jader) nebo X Elite (12 jader). Patnáctipalcový model pak začíná na 37 370 Kč po slevě 8 979 Kč. Ten má výhradně Snapdragon X Elite, displej 2496 × 1664 pixelů se 120 Hz a jako bonus dostanete čtečku microSDXC karet. Navíc u těchto dvou větších modelů už je v balení napájecí zdroj – 39W u menšího, 65W u většího. Surface Pro je také v akci Tablety Surface Pro dostaly menší slevy. Dvanáctipalcový model začíná na 24 599 Kč, třináctipalcový je pak k mání od 29 780 Kč se slevou až 8 699 Kč. Zajímavější je 13″ verze s OLED displejem a rozlišením 2880 × 1920 pixelů. Má také možnost 5G připojení, což je u tabletů (zvlášť s Windows) stále docela rarita. Výdrž baterie je však slabší než u notebooků – až 14 hodin při přehrávání videa. Ani jeden Surface Pro nemá v balení napájecí zdroj, počítejte s 39W nebo výkonnějším USB-C adaptérem. Copilot+ PC a konec Windows 10 Microsoft akci přímo propojil se zprávou o konci podpory Windows 10, která oficiálně skončila 14. října 2025. Všechny zlevněné Surface produkty jsou označené jako Copilot+ PC, tedy zařízení s Windows 11 a hardwarovou podporou pro funkce umělé inteligence. ARM platforma Snapdragon má své limity – některé starší aplikace nepůjdou vůbec, jiné poběží přes emulaci s horším výkonem. Na druhou stranu výdrž baterie a tichý provoz bez aktivního chlazení jsou jasné výhody. Pro běžné kancelářské úkoly, prohlížení webu a práci v Office to stačí bohatě. Vrácení do konce ledna 2026 Microsoft prodloužil výměnnou lhůtu až do 31. ledna 2026, což je pro vánoční nákupy docela praktické. Pokud si někdo pod stromečkem uvědomí, že Surface s ARM procesorem není to pravé, má měsíc na vrácení. Akce platí pouze v České republice na oficiálním Microsoft Store. Nevíme, jak dlouho nabídka potrvá – Black Friday tradičně trvá pár dní, ale může se prodloužit až do Cyber Monday nebo klidně déle. Láká vás Surface Laptop za 25 tisíc? Zdroj: Microsoft Store O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Black Friday Microsoft slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.