Nejlevnější 40" QLED telka nestojí ani 5 tisíc! Má Google TV a 20W reproduktory

Metz 40MQF7000Z nabízí 40" QLED panel s Full HD rozlišením za rekordně nízkou cenu
Televize běží na platformě Google TV s podporou Chromecast a hlasového ovládání
S kódem ALZADNY25 vychází na pouhých 4 642 Kč místo běžných 6 189 Kč

Adam Kurfürst
Publikováno: 8.9.2025 06:00

Hledáte cenově dostupnou QLED televizi s kratší úhlopříčkou? Metz 40MQF7000Z aktuálně představuje nejlevnější 40palcový QLED model na českém trhu. S akční cenou 4 642 Kč překonává i čínské značky. Pojďme se podívat, co všechno za tuto částku dostanete a zda stojí za zvážení.

QLED panel s vylepšenou technologií za cenu běžné LED televize

Metz 40MQF7000Z využívá vylepšený QLED+ panel, který obsahuje speciální bublinkovou vrstvu uprostřed reflexní QD vrstvy. Tato technologie zajišťuje 100% pokrytí barevného gamutu BT.709, což v praxi znamená živější a přesnější barvy než u běžných LED televizí.

Panel nabízí Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů při úhlopříčce 102 cm. Televize podporuje HDR10 a HLG pro lepší kontrast a dynamický rozsah obrazu. Maximum jasu dosahuje 240 nitů, což sice rozhodně není rekordní hodnota, ale pro běžné sledování v obývacím pokoji plně dostačuje. Obnovovací frekvence činí standardních 50/60 Hz.

Google TV přináší tisíce aplikací a snadné ovládání

Srdcem chytrých funkcí je platforma Google TV, která nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám. Nechybí Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video ani české aplikace jako SledováníTV, Voyo nebo Skylink Live TV. Díky integrovanému Chromecast snadno nasdílíte obsah z telefonu nebo tabletu.

Ovládání usnadňuje Google Assistant, kterého aktivujete tlačítkem na dálkovém ovladači. Stačí vyslovit požadavek a televize vyhledá obsah, změní nastavení nebo spustí aplikaci. K dispozici je také aplikace Google Home pro ovládání pomocí telefonu.

Překvapivě kvalitní zvuk a bohatá konektivita

Metz do modelu 40MQF7000Z integroval 20W reproduktory ve formě soundbaru, které podporují Dolby Audio, Dolby Digital a Dolby Digital Plus. Televize nabízí šest zvukových režimů včetně vylepšení dialogů pomocí AI, která odděluje hlasy od zvuků v pozadí.

Konektivita zahrnuje 2× HDMI 2.1, 2× USB, CI+ slot pro placené kanály, LAN pro kabelové připojení k internetu a optický audio výstup. Bezdrátově komunikuje přes Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1, který umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů. Nechybí ani možnost nahrávání pořadů na USB disk.

Ochrana zraku a herní režim potěší náročnější uživatele

Televize dále nabízí technologii EyeCare 5.0, která kombinuje režim Low Blue Light pro redukci modrého světla s technologií Flicker Free eliminující blikání obrazu. Obě funkce mají certifikaci TÜV a výrazně snižují únavu očí při delším sledování.

Hráči ocení přítomnost herního režimu, který minimalizuje vstupní zpoždění. Televize má dokonce označení „Ideal for PlayStation 5", i když s Full HD rozlišením nevyužijete plný potenciál moderních konzolí.

Pro koho je Metz 40MQF7000Z ideální volbou?

Televize se hodí především pro méně náročné diváky, kteří hledají kvalitní obraz QLED panelu za rozumnou cenu. Je ideální jako druhá televize do ložnice nebo dětského pokoje, kde není potřeba 4K rozlišení. Ocení ji také studenti na kolejích nebo majitelé menších bytů, kde by větší úhlopříčka působila nepatřičně.

Díky Google TV a bohaté nabídce aplikací uspokojí všechny, kdo sledují především streamovací služby. Full HD rozlišení je pro tento účel stále dostačující, protože mnoho obsahu stejně není dostupné ve vyšší kvalitě.

Závěr: Bezkonkurenční poměr ceny a výkonu v QLED segmentu

Metz 40MQF7000Z dokazuje, že QLED technologie nemusí být drahá. Za akční cenu 4 642 Kč získáte plnohodnotnou smart televizi s kvalitním obrazem, Google TV a solidním ozvučením. Sice postrádá 4K rozlišení a vyšší jas, ale v této cenové kategorii nenajdete jinou 40″ QLED televizi s podobnou výbavou.

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…