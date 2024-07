Eve Weather je oblíbená chytrá meteostanice pro Apple HomeKit

S nově získanou podporou standardu Matter se otevírá i androiďákům

Designově pěknou krabičku je nyní možné integrovat do Google Home

Eve Weather je oblíbená meteostanice, kterou bylo do systému chytré domácnosti dosud možné integrovat pouze pomocí sítě Appele HomeKit. Jinými slovy, pokud nejste jablíčkář, její koupě v podstatě postrádala smysl. To se ale nyní mění. Designově povedená krabička s předkem ve tvaru čtverce získala podporu pro standard Matter, čímž se stane daleko otevřenější.

Díky Matteru už nebude záležet na tom, zda používáte Apple, nebo Android. Meteostanici Eve Weather je nyní možné integrovat třeba do Google Home a sledovat naměřená data pomocí stejnojmenné mobilní aplikace. Stejně tak lze v souvislosti s meteostanicí používat Google Asistenta. Produkt jsme sice netestovali, ale velmi pravděpodobně se jej půjde zeptat například na to, jaká je venku teplota (podobně jako to dosud bylo možné učinit s asistentkou Siri).

Novou verzi meteostanice Eve Weather si můžete nechat do Česka zaslat z německého Amazonu, kde vyjde na 2 054,20 Kč. Dosavadně prodávaná varianta pak podporu pro Matter získá již brzy.

Meteostanice Eve Weather umí informovat o naprosto základních metrikách spojených s počasím, jako je teplota, vlhkost vzduchu a hrubá předpověď (trend počasí) na 12 hodin dopředu. Samotné zařízení má konstrukci z hliníku a stupeň krytí IPX4, což jej činí odolným proti stříkající vodě. Kromě toho, že data zasílá do mobilní aplikace (která bohužel stále není k dostání pro Android), jednotlivé podrobnosti ukazuje na integrovaném displeji.

Stačila by vám takto primitivní meteostanice?

Zdroje: Eve, Android Authority, 9to5Google