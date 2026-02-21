WiFi po celém bytě bez výpadků? Tenhle mesh systém od TP-Linku zlevnil na 1 679 Kč Hlavní stránka Zprávičky Mercusys Halo H85X je mesh WiFi 6 systém se dvěma jednotkami, pokrytím až 460 m² a rychlostí až 3 000 Mb/s S kódem ALZADNY20 stojí 1 679 Kč místo 2 379 Kč Každá jednotka má 2,5Gbit port + dva gigabitové porty, WPA3 šifrování a rodičovskou kontrolu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud se doma potýkáte s mrtvými zónami WiFi signálu nebo vám router nestíhá na desítky připojených zařízení, mesh systém je nejjednodušší cesta k nápravě. Mercusys Halo H85X za 1 679 Kč s kódem ALZADNY20 nabízí dvě jednotky s WiFi 6 a 2,5G portem za cenu, za kterou jinde seženete jeden slušný router. A hodnocení 5,0 z 5 se 100 % doporučením mluví za sebe. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete stabilní WiFi v celém bytě nebo domě bez mrtvých zón – dvě jednotky pokryjí až 460 m².⚠️ Zvažte, pokud jste pokročilý uživatel a chcete detailně konfigurovat síť – aplikace Mercusys je přehledná, ale zjednodušená.💡 Za 1 679 Kč dostanete dvoupásmovou WiFi 6, 2,5G port na každé jednotce, WPA3 zabezpečení a rodičovskou kontrolu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete Halo H85X je dvoupásmový WiFi 6 mesh systém: 574 Mb/s na 2,4 GHz a 2 402 Mb/s na 5 GHz. Dvě kompaktní jednotky (každá jen 270 g) se propojí buď bezdrátově, nebo kabelem a vytvoří jednu síť s jedním názvem a heslem. Při pohybu po bytě se zařízení automaticky přepíná na nejbližší jednotku bez výpadku. Každá jednotka má 1× 2,5Gbit port a 2× gigabitový port, které automaticky rozpoznají WAN/LAN – nemusíte řešit, do kterého zásuvky co zapojit. Podpora OFDMA, MU-MIMO a Beamforming zajišťuje efektivní připojení i při desítkách zařízení současně (až 150+). Nastavení probíhá přes aplikaci Mercusys na mobilu – zvládnete ho za pár minut bez technických znalostí. Součástí je rodičovská kontrola s profily pro jednotlivé členy rodiny, síť pro hosty, měsíční reporty o provozu a možnost vypnout LED indikaci na noc. Zabezpečení je typu WPA3 a nechybí integrovaný firewall. Co říká 11 zákazníků – a proč 5,0 z 5 Plné skóre 5,0 z 5 a 100 % doporučení je u síťových produktů neobvyklé. Zákazníci opakovaně chválí jednoduchou instalaci, silný signál v celém bytě a poměr cena/výkon. Jeden z recenzentů popisuje, že systém bez problémů pokryl byt 3+1, kde dříve bojoval s výpadky. Další oceňuje, že 2,5G port využívá pro připojení NASu. Rodičovská kontrola s možností sledovat, na jakých stránkách se děti pohybují, je pro rodiny praktický bonus. Co zvážit: Mercusys je dceřiná značka TP-Linku, takže kvalita odpovídá zavedené firmě, i když název nemusí být tak známý. Aplikace je přehledná, ale pokročilým uživatelům může chybět detailnější konfigurace – pokud si rádi nastavujete VLAN, QoS do detailu nebo potřebujete VPN server přímo v routeru, budete chtít něco jiného. Pro běžnou domácnost ale aplikace pokryje vše potřebné. Systém je kompatibilní pouze v rámci řady Halo H – jednotky jiných značek ani jiných řad Mercusys přidat nelze. KOUPIT MESH SYSTÉM ZA 1 679 KČ Verdikt Mercusys Halo H85X za 1 679 Kč je typ produktu, u kterého se ptáte, proč jste to neudělali dřív. Dvě jednotky s WiFi 6, 2,5G portem a mesh technologií za cenu běžného routeru – a 100 % spokojených zákazníků jako bonus. Pokud máte doma víc než dvě místnosti a WiFi vám občas vypadává nebo zpomaluje, tohle je nejjednodušší a levné řešení. Nastavíte to za pět minut z mobilu a máte klid. Pokud hledáte další techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Jaké WiFi řešení používáte doma? Klasický router, nebo mesh systém? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024