Přibližně před pěti lety vydala firma Meizu hodinky MIX, které disponují analogovým ciferníkem, ovšem nechybí jim některé chytré funkce. Po dlouhé době dnes firma oficiálně představila nástupce v podobě Meizu Watch s tím rozdílem, že jde o plnohodnotné chytré hodinky s rychlým čipsetem, podporou eSIM nebo dobrou výdrží baterie.

Meizu Watch oficiálně

Hodinky Meizu Watch se mohou pochlubit hliníkovou konstrukcí a pryžovým řemínkem. Dominantou přední strany je pak 1,78″ AMOLED panel s rozlišením 368 x 448 pixelů a maximálním jasem 500 nitů. Ten je navíc chráněn 2,5D sklem Corning Gorilla Glass. Pod kapotou nám pak tiká čipset Snapdragon Wear 4100 v kombinaci s 1 GB RAM a pro hudbu a aplikace poslouží 8 GB interní úložiště.

Operačním systémem je Flyme OS for Watch, který nabízí velké množství přizpůsobení a funkce One Mind for Watch by Meizu přináší řadu funkcí, které dle slov výrobce “poskytují na hodinkách zážitek podobný z chytrých telefonů”, ovšem co přesně si pod tím představit je otázkou. Výdrž obstarává 420 mAh baterie, která slibuje až 36 hodin výdrže při běžném používání. Potěší rovněž fakt, že je stačí nabíjet 15 minut a vydrží vám další celý den. Co se týče konektivity, za zmínku stojí podpora Wi-Fi, Bluetooth 4.2 či NFC pro platby přes Meizu Pay. Díky podpoře eSIM lze hodinky navíc používat samostatně třeba pro hlasové hovory.

Meizu Watch Official Introduction

Meizu Watch nabízí celou řadu sportovních aktivit jako běh, jízda na kole, chůze, badminton, švihadlo, šplh či stolní tenis. Můžeme samozřejmě počítat s monitorováním srdečního tepu a okysličení krve, potěší také sledování spánku, dechová cvičení či připomínání dlouhého sezení. Hodinky jsou k dispozici zatím pouze v Číně a to za cenu 1 499 juanů, tedy asi 5 000 korun bez daně.

Jak se vám zamlouvají tyto chytré hodinky?

Zdroj: securitykid.com