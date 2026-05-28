Kvalitní herní myš Marvo Niro 50 zlevnila pod 4 stovky! Je bezdrátová a má velmi slušný senzor Hlavní stránka Zprávičky Herní myš Marvo Niro 50 spadla z 499 Kč na 374 Kč s kódem ALZADNY25 Tři režimy připojení (Bluetooth, 2,4 GHz, USB-C), senzor PixArt PAW-3311 a lehké tělo s hmotností 63 g Výdrž až 140 hodin na Bluetooth a 12 000 DPI — slušná výbava za necelé čtyři stovky, ale s pár mouchami Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte levnou bezdrátovou herní myš, která zvládne přeskakovat mezi počítačem, notebookem i tabletem? Marvo Niro 50 teď na Alze koupíte s kódem ALZADNY25 za 374 Kč místo původních 499 Kč. Za tu cenu nabízí kombinaci výbavy, kterou byste u levné myši nečekali — tři režimy připojení a slušný optický senzor. Pár kompromisů ale podle recenzí udělat musela. Tři režimy připojení jsou hlavní tahák Kde levná cena udělala kompromisy Rychlé shrnutí ✅ Tři režimy připojení — Bluetooth, bezdrátový 2,4 GHz i kabel USB-C✅ Lehké tělo (63 g), přesné trackování a dlouhá výdrž⚠️ Kolečko u některých kusů vrže, software nefunguje přes Bluetooth, tvar jen pro praváky💡 Sedne jako levná univerzální myš k více zařízením i na cesty Tři režimy připojení jsou hlavní tahák Největší devízou Niro 50 je trojí způsob připojení. Pro nejnižší odezvu při hraní zapojíte kabel USB-C, na cestách nebo k notebooku využijete bezdrátový 2,4GHz přijímač, a pokud chcete myš sdílet s tabletem či druhým počítačem, přepnete na Bluetooth s dosahem do 10 metrů. Rychlé přepínání mezi režimy z myši dělá praktického společníka, který se hodí stejně do herního i pracovního prostředí — a to je u myši za necelé čtyři stovky příjemné překvapení. Po technické stránce sází myš na optický senzor PixArt PAW-3311 s rozlišením nastavitelným od 200 do 12 000 DPI, které přepnete tlačítkem na horní straně. Trackování zákazníci chválí jako přesné. Sedm programovatelných tlačítek si přizpůsobíte přes přiložený software, dobíjecí baterie pak má v režimu Bluetooth vydržet dlouho a tělo váží jen 63 gramů, takže ani po delším hraní ruku neunaví. Opletený kabel je podle recenzí pěkně ohebný a odrušený. Koupit Marvo Niro 50 za 374 Kč Kde levná cena udělala kompromisy Recenze odhalují i slabší stránky. Nejčastěji se opakuje rolovací kolečko — působí lacině, je tužší a u některých kusů vydává divné vrzavé zvuky, kvůli kterým jeden ze zákazníků myš dokonce vracel. Druhým otravným bodem je software: nastavovat tlačítka a makra lze jen přes kabel nebo 2,4GHz adaptér, přes Bluetooth myš aplikace nevidí. A přesné nabití baterie podle uživatelů nikde nezjistíte. Drobností je i nešikovné uložení 2,4GHz přijímače zespodu myši, který jde ven dost ztuha. Subjektivní je pak tvar. Ergonomie je řešená jen pro praváky a názory se různí — někomu padne do ruky dobře, jinému přijde, že trochu klouže a tvar mu nesedí. V balení navíc nenajdete síťový adaptér, dobíjet budete přes přiložený kabel z USB portu. Za 374 Kč ovšem tyhle výhrady berte v kontextu ceny. Marvo Niro 50 není myš pro kompetitivní hráče ani pro toho, kdo si potrpí na perfektní kolečko a bezchybný software. Jako lehká univerzální myš k více zařízením, na práci i běžné hraní ale za své peníze nabízí nezvykle bohatou výbavu — a tři režimy připojení v téhle cenovce jen tak někde nenajdete. Koupit s kódem ALZADNY25 na Alze Využili byste tři režimy připojení, nebo vám stačí jeden spolehlivý? Zdroj: Alza.cz O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025