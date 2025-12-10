Stylová TWS sluchátka Marshall Motif II A.N.C. teď pořádně zlevnila! Mají krabičku s bezdrátovým nabíjením Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka Marshall Motif II A.N.C. se nyní prodávají za historicky nejnižší cenu 2 689 Kč Při uvedení na jaře loňského roku přitom stála 4 990 Kč, ušetříte tedy téměř polovinu Sluchátka nabízejí 30 hodin výdrže s ANC, bezdrátové nabíjení a odolnost IPX5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Fanoušci značky Marshall by měli zpozornit. Oblíbená bezdrátová sluchátka Motif II A.N.C. se nyní dají pořídit za pouhých 2 689 Kč, což představuje jejich historicky nejnižší cenu na českém trhu. Při uvedení na jaře loňského roku přitom startovala na 4 990 Kč, takže aktuální sleva činí bezmála 50 %. Stylový design a kvalitní zvuk Stejně jako své ostatní produkty se i tato sluchátka snaží Marshall prezentovat nejen jako schopné audio zařízení, ale také jako stylový módní doplněk. Samotné tělo sluchátek tak využívá různé povrchové úpravy, což jim dává luxusní nádech, a vyjímá se na nich výrazné logo značky. Třešničkou na dortu je pozlacený spodek nožičky. Marshall Motif II A.N.C. vsadila na 6mm dynamické měniče, které pokrývají frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Citlivost 108 dB a impedance 16 ohmů zajišťují dostatečnou hlasitost i při připojení k méně výkonným zdrojům. Zvukový projev je typicky marshallovsky vyvážený s důrazem na středy a výrazné basy, což ocení především posluchači rockové a alternativní hudby. Samozřejmostí je aktivní potlačení hluku (ANC), které eliminuje okolní ruch v dopravních prostředcích nebo rušné kanceláři. Pro situace, kdy potřebujete vnímat okolí, slouží transparentní režim přepínatelný dotykem na sluchátku. Skvělá výdrž a bezdrátové nabíjení krabičky Oproti první generaci přidala novinka 10 hodin výdrže navíc. Se zapnutým ANC vydrží sluchátka 6 hodin přehrávání, s nabíjecím pouzdrem pak celkem 30 hodin. Pokud potlačení hluku vypnete, prodlouží se výdrž na 9 hodin v případě samotných sluchátek a 43 hodin s krabičkou. CHCI SLUCHÁTKA MARSHALL V AKCI Pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení standardu Qi, takže stačí položit na kompatibilní podložku. V případě nouze pomůže rychlé nabíjení – pouhých 15 minut v pouzdře poskytne hodinu poslechu. Odolná konstrukce a moderní konektivita Sluchátka disponují certifikací IPX5, takže bez problémů přežijí zpocené cvičení i lehký déšť. Pouzdro má krytí IPX4. Hmotnost každého sluchátka činí pouhých 4,31 gramu, což přispívá k pohodlnému nošení i při delším poslechu. O připojení se stará Bluetooth 5.3 LE s dosahem až 10 metrů. Sluchátka podporují multipoint, díky čemuž je lze spárovat se dvěma zařízeními současně. Marshall navíc přidal podporu Bluetooth LE Audio, která zajistí lepší kvalitu přenosu a nižší latenci po aktivaci této technologie v budoucích aktualizacích. Pro koho jsou Motif II A.N.C. vhodná? Marshall Motif II A.N.C. cílí především na uživatele, kteří oceňují ikonický design s charakteristickým logem na sluchátkách a zlatými prvky na pouzdře. Zvukově vyhovují posluchačům rocku, metalu a žánrů s výraznými kytarami a basy. Dlouhá výdrž a bezdrátové nabíjení z nich dělají spolehlivého společníka na cesty, zatímco ANC a transparentní režim pokryjí různé situace od soustředěné práce po městský ruch. KOUPIT MARSHALL MOTIF II A.N.C Za aktuální cenu 2 689 Kč jde o jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii prémiových TWS sluchátek s ANC. Zaujala vás sleva na Marshall Motif II A.N.C.? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka Marshall Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024