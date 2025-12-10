TOPlist

Stylová TWS sluchátka Marshall Motif II A.N.C. teď pořádně zlevnila! Mají krabičku s bezdrátovým nabíjením

  • Bezdrátová sluchátka Marshall Motif II A.N.C. se nyní prodávají za historicky nejnižší cenu 2 689 Kč
  • Při uvedení na jaře loňského roku přitom stála 4 990 Kč, ušetříte tedy téměř polovinu
  • Sluchátka nabízejí 30 hodin výdrže s ANC, bezdrátové nabíjení a odolnost IPX5

Adam Kurfürst
10.12.2025 10:00
Marshall Motif II A.N.C krabicka v ruce

Fanoušci značky Marshall by měli zpozornit. Oblíbená bezdrátová sluchátka Motif II A.N.C. se nyní dají pořídit za pouhých 2 689 Kč, což představuje jejich historicky nejnižší cenu na českém trhu. Při uvedení na jaře loňského roku přitom startovala na 4 990 Kč, takže aktuální sleva činí bezmála 50 %.

Stylový design a kvalitní zvuk

Stejně jako své ostatní produkty se i tato sluchátka snaží Marshall prezentovat nejen jako schopné audio zařízení, ale také jako stylový módní doplněk. Samotné tělo sluchátek tak využívá různé povrchové úpravy, což jim dává luxusní nádech, a vyjímá se na nich výrazné logo značky. Třešničkou na dortu je pozlacený spodek nožičky.

Marshall Motif II A.N.C. vsadila na 6mm dynamické měniče, které pokrývají frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Citlivost 108 dB a impedance 16 ohmů zajišťují dostatečnou hlasitost i při připojení k méně výkonným zdrojům. Zvukový projev je typicky marshallovsky vyvážený s důrazem na středy a výrazné basy, což ocení především posluchači rockové a alternativní hudby.

Marshall Motif II A.N.C sluchatka render

Samozřejmostí je aktivní potlačení hluku (ANC), které eliminuje okolní ruch v dopravních prostředcích nebo rušné kanceláři. Pro situace, kdy potřebujete vnímat okolí, slouží transparentní režim přepínatelný dotykem na sluchátku.

Skvělá výdrž a bezdrátové nabíjení krabičky

Oproti první generaci přidala novinka 10 hodin výdrže navíc. Se zapnutým ANC vydrží sluchátka 6 hodin přehrávání, s nabíjecím pouzdrem pak celkem 30 hodin. Pokud potlačení hluku vypnete, prodlouží se výdrž na 9 hodin v případě samotných sluchátek a 43 hodin s krabičkou.

Pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení standardu Qi, takže stačí položit na kompatibilní podložku. V případě nouze pomůže rychlé nabíjení – pouhých 15 minut v pouzdře poskytne hodinu poslechu.

Odolná konstrukce a moderní konektivita

Sluchátka disponují certifikací IPX5, takže bez problémů přežijí zpocené cvičení i lehký déšť. Pouzdro má krytí IPX4. Hmotnost každého sluchátka činí pouhých 4,31 gramu, což přispívá k pohodlnému nošení i při delším poslechu.

Marshall Motif II A.N.C sluchatka v krabicce render

O připojení se stará Bluetooth 5.3 LE s dosahem až 10 metrů. Sluchátka podporují multipoint, díky čemuž je lze spárovat se dvěma zařízeními současně. Marshall navíc přidal podporu Bluetooth LE Audio, která zajistí lepší kvalitu přenosu a nižší latenci po aktivaci této technologie v budoucích aktualizacích.

Pro koho jsou Motif II A.N.C. vhodná?

Marshall Motif II A.N.C. cílí především na uživatele, kteří oceňují ikonický design s charakteristickým logem na sluchátkách a zlatými prvky na pouzdře. Zvukově vyhovují posluchačům rocku, metalu a žánrů s výraznými kytarami a basy. Dlouhá výdrž a bezdrátové nabíjení z nich dělají spolehlivého společníka na cesty, zatímco ANC a transparentní režim pokryjí různé situace od soustředěné práce po městský ruch.

Za aktuální cenu 2 689 Kč jde o jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii prémiových TWS sluchátek s ANC.

