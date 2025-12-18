Výborná sluchátka Marshall Major V jsou teď za nejlepší cenu v Česku! Navíc v limitce Hlavní stránka Zprávičky Limitovaná edice Marshall Major V Midnight Blue nyní stojí 2 437 Kč se slevovým kódem ALZADNY35 Nabízejí výdrž přes 100 hodin, bezdrátové nabíjení a charakteristický Marshall zvuk s 40mm měniči Nechybí Bluetooth LE Audio s Auracast, přizpůsobitelné tlačítko M a skládací konstrukce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Britský Marshall představil loni pátou generaci svých ikonických sluchátek Major V, která nabízí charakteristický zvuk značky známé z (nejen) rockových pódií. Limitovaná edice v barvě Midnight Blue standardně stojí 3 749 Kč, nyní se s kódem ALZADNY35 prodává za 2 437 Kč – sleva činí 1 312 Kč. Jde aktuálně o nejlepší cenu těchto sluchátek v Česku, akce platí pouze pro modrou variantu. Výdrž přes 100 hodin a rychlé nabíjení Hlavní devizou Major V je mimořádná výdrž přes 100 hodin bezdrátového přehrávání na jedno nabití. To je výrazně více než u konkurence – například Sony WH-1000XM5 nabízí 30 hodin, Bose QuietComfort 45 hodin. S Marshall Major V můžete být celý týden pryč bez nutnosti nabíjet. Rychlé nabíjení poskytne po krátké době energii na hodiny poslechu. Sluchátka podporují bezdrátové nabíjení Qi – stačí je položit na nabíjecí podložku. K dispozici je také USB-C kabel v balení. Funkce ochrany baterie snižuje její stárnutí, čímž prodlužuje životnost sluchátek. KOUPIT MARSHALL MAJOR V Charakteristický Marshall zvuk 40mm dynamické měniče jsou speciálně vyladěné pro dodání charakteristického Marshall zvuku – výraznější basy, živé středy a čisté výšky. Snížené zkreslení zajistí přesné reprodukování hudby. Frekvenční rozsah 20-20000 Hz, citlivost 99 dB/mW a impedance 32 Ohm značí univerzální použitelnost s různými zařízeními. Sluchátka mají polouzavřenou konstrukci – poskytují dobrý zvuk bez přílišné izolace od okolí. Uživatelé hodnotí Major V známkou 4,8/5 z 202 recenzí, což je vynikající výsledek. Bluetooth LE Audio a Auracast Bluetooth 5.3 s podporou LE Audio představuje vyšší kvalitu zvuku při nižší spotřebě energie. Auracast umožňuje sdílení zvuku s více zařízeními – například můžete sledovat film na tabletu a sdílet zvuk s kamarádem, oba budete mít vlastní sluchátka. Podporovány jsou kodeky SBC, MPEG a LC3. K dispozici je také 3,5mm jack s odnímatelným kabelem 0,9m v balení pro kabelové připojení. Přizpůsobitelné tlačítko M Tlačítko s logem M můžete přizpůsobit v aplikaci Marshall Bluetooth. Nastavte si okamžitý přístup ke Spotify Tap, ekvalizéru nebo hlasovému asistentovi. Sluchátka umožňují přepínání skladeb, přijímání hovorů a ovládání hlasitosti. Skládací konstrukce umožňuje snadno sbalit sluchátka a vzít je na cesty. Sluchátka jsou vyrobena z 86 % recyklovaných plastů – Marshall dbá na udržitelnost. Pro koho jsou Major V vhodná? Marshall Major V v limitované barvě Midnight Blue za 2 437 Kč cílí na ty, kdo hledají charakteristická sluchátka s ikonickým designem a extrémní výdrží. Hodnocení 4,8/5 z 202 recenzí potvrzuje vysokou spokojenost zákazníků. Oceníte je pokud často cestujete nebo nechcete řešit nabíjení – výdrž přes 100 hodin je téměř dvojnásobná oproti konkurenci. Marshall zvuk s výraznějšími basy potěší fanoušky rocku, metalu nebo elektronické hudby. Bezdrátové nabíjení Qi a USB-C nabízí flexibilitu. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY35 Limitovaná barva Midnight Blue je k dispozici právě nyní – akce platí pouze pro tuto variantu. Standardní černá verze takovou slevu nemá. Jde o nejlepší cenu Major V v Česku, což dělá z této limitované edice extra zajímavou volbu. Na druhou stranu počítejte s tím, že polouzavřená konstrukce neposkytuje aktivní potlačení hluku (ANC). Pokud hledáte sluchátka primárně pro cestování v hlučném prostředí, Sony nebo Bose s ANC budou lepší volbou. Major V se zaměřují na zvuk a výdrž, ne na izolaci. 