Mapy Google pomohou s nákupem vánočních dárků. Jak na to?

Vánoce se neúprosně blíží a kurýři pořád ještě stíhají doručovat

K vyhledávání produktů lze nově používat i Mapy Google

Výhodou je, že najdou obchody v nejbližším okolí

Nakupování přes internet se pro mnoho lidí stalo samozřejmostí. Jenže už se zase blíží to období roku, kdy doručovatelé nebudou stíhat a řada vánočních dárků zůstane v depech až do Silvestra. Proto je teď ten nejlepší čas začít vybírat a nakupovat. A nově to můžete udělat i prostřednictvím Map Google.

Dostaly totiž nové vylepšení, díky němuž jejich prostřednictvím můžete nalézt nejen konkrétní místo, ale i konkrétní produkt. A je úplně jedno, jestli se bude jednat o elektroniku, potraviny nebo domácí potřeby. Název toho, co právě sháníte, stačí napsat do běžného vyhledávacího pole v aplikaci nebo na webu Map Google.

Velkou výhodou tohoto vylepšení je, že produkt nejen najdete, ale v mapě přímo uvidíte, v jakých obchodech se prodává, kde jsou – a případně jak jsou od vás daleko. Pokud tak sháníte dárek na poslední chvíli a hledáte nejbližší obchod, Google vám s tím může hravě poradit.

A nově pomůže i cestovatelům. Díky dalšímu vylepšení totiž Mapy Google zobrazují problémy s počasím, a to v reálném čase. Může se jednat o záplavy, sněhovou kalamitu nebo třeba špatnou smogovou situaci.

Už máte nakoupené vánoční dárky?

Zdroj: Freepik, MacRumors