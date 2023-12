Google neustále vylepšuje své produkty, tentokrát se štěstí usmálo na Mapy. Produktový ředitel společnosti představil nové aktualizace, které poskytnou uživatelům větší kontrolu nad jejich osobními daty v rámci ukládání historie polohy. Dříve se tyto informace ukládaly do cloudového úložiště, novým způsobem bude historie uložena lokálně do zařízení s koncovým šifrováním cloudové zálohy.

Dosud byla historie polohy ukládána na serverech Google, což pro uživatele znamenalo, že nechali centralizovaný systém uchovávat a manipulovat s osobními údaji. S novou aktualizací však dojde k poměrně významné změně, časová osa bude brzy ukládána přímo na zařízení uživatele, což by mělo přinést posun v decentralizaci dat a hlavně posílit možnost kontroly nad osobní historií. Kromě toho budou mít uživatelé možnost automaticky data mazat.

Mezi dalšími změnami bude také ukládání historie vaší polohy, kterou budete muset ručně povolit a následně nastavit dobu, za jakou se mají data smazat. Dosud bylo výchozí nastavení pro zálohování historie polohy nastaveno na dobu až 18 měsíců. S novými změnami bude tato možnost výchozím nastavením omezena na pouhé tři měsíce. Google chce příchodem nadcházejících změn plnit svůj závazek, že služby společnosti budou bezpečné, soukromé a primárně pod kontrolou uživatele.

1. Google Maps will introduce several updates that provide users with more control over their location data in the coming weeks.

It will allow users to store location history on their local devices and delete all data related to specific places. pic.twitter.com/rgzMqiFrAI

— BFM News (@NewsBFM) December 13, 2023