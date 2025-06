Mapy Google dostaly řadu novinek! Ušetří čas, peníze i emise. Na co se můžeme těšit?

Google přináší do své aplikace Mapy Google řadu praktických novinek, které mají pomoci Evropanům cestovat udržitelněji. Specificky mají za úkol volit vhodné způsoby dopravy a zároveň snížit i ekologickou zátěž, přičemž se týkají všech dopravních způsobů, od chůze a kola před MHD až po řízení auta. A kromě toho, že Google tímto krokem pomáhá uživatelům, zároveň spolupracuje s evropskými městy na lepší plynulosti dopravy.

Jedna z novinek se týká případů, kdy na cestách musíte jet autem. Mapy vám automaticky nabídnou energeticky úspornější trasy, pokud se časově příliš neliší od těch rychlejších. Funkce je nyní dostupná celosvětově a podle Googlu pomohla v roce 2024 ušetřit přes 2,7 milionu tun emisí CO₂. Ročně toto číslo odpovídá provozu více než 630 000 aut se spalovacím motorem.

S touto funkcí se pojí i rozšíření upozornění na nízkoemisní zóny, které již fungují například v Londýně nebo Berlíně, avšak během léta se tato varování objeví až v 1 000 zónách napříč Evropou, včetně těch italských, rakouských nebo švédských.

Mapy Google zohledňují i alternativy k jízdě autem

Změny se dotknou i alternativních způsobů dopravy. Mapy Google je už delší dobu umí nabízet, pokud je pěší nebo veřejná doprava časově srovnatelná s jízdou autem. Tato funkce využívající AI podle společnosti Google zabránila už desítkám miliónů zbytečných jízd autem.

Aktuálně navrhování alternativních tras funguje ve více než 60 městech a během léta se rozšíří do dalších evropských metropolí, a to jmenovitě do Kodaně, Stockholmu nebo například Varšavy.

Pro cyklisty pak Google zpřehlednil trasy a přidal nové informace. Díky partnerstvím s místními úřady teď Mapy ukazují vyhrazené cyklopruhy specificky i ve městech jako je Hamburk, Madrid, Barcelona, Milán, Řím, Curych, Vídeň nebo Brusel.

V globálním měřítku tak nově podle Googlu pokrývají přes 125 000 km cyklostezek, což přispěje k lepšímu plánování bezpečných a pohodlných tras a potenciálně tak zamezí nehodám v běžném silničním provozu.

Jak Mapy Google používají AI k pomoci městům?

Závěrem stojí za zmínku projekt společnosti Google jménem Green Light, který pomocí dat z Map a umělé inteligence optimalizuje semafory v různých městech.

Aktuálně tento projekt funguje již ve různých 20 městech, jmenovitě pak těch izraelských, německých nebo indických, a nově je mezi nimi i hlavní město Litvy, tedy Vilnius. Díky úpravám světelné signalizace mají řidiči šanci projet městem plynuleji, což snižuje zbytečné emise.

Chystáte se letos cestovat po Evropě? Pokud ano, využijete tyto funkce Map Google?

Zdroj: Blog Google, Green Light