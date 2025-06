České Mapy.com přináší skvělé vylepšení offline map, které ocení každý

Mapy.com od Seznamu nabízejí možnost stažení offline mapových podkladů. To se hodí na túrách, v cizině nebo kdekoliv, kde nemáte k dispozici mobilní data. Aby se šetřilo místo v úložišti, nemusíte stahovat celý svět, ale jen jednotlivé země. Některé země jsou pak ještě rozděleny na menší oblasti.

A to mohl být pro ty z nás, kteří zeměpisu příliš neholdujeme, kámen úrazu. Kde je Německo, vím. Ale jakou oblast mám stáhnout, když jedu do Drážďan? V mém případě to končilo většinou tak, že jsem stáhnul celou zemi. Nyní ale Mapy.com přinesly významné vylepšení. Jednotlivé oblasti si můžeme vybírat přímo z mapy.

Mapy.com a offline data

Stačí tak najít místo, které nás zajímá, kliknout do mapy a automaticky se ukáže příslušná oblast, kterou pak můžeme stáhnout. Stále je možné stahovat buď menší oblasti, pokud máme omezený prostor v úložišti, ale i celé země. Pokud vám hledání v mapě nevyhovuje, je k dispozici vyhledávání podle zadaného textového vstupu. Funkci ocení především prémioví uživatelé, fungovat by měla ale všem.

Seznam zavedl nedávno možnost prémiového předplatného ve výši 250 Kč za rok. Jedním z nejvýznamnějších omezení pro neplatící uživatele je možnost stažení pouze jedné země. Staženou zemi můžete libovolně střídat, ale znamená to smazání a opětovné stažení – není možné aktivní zemi jen přepnout.

Kromě toho se zobrazuje přehledně, co už máme stažené. Menší daní za toto vylepšení je pomalejší zobrazení dialogu offline map. Na tom snad Seznam ještě zapracuje. Není to nic strašného, ale vnímám to i na Galaxy S25 Ultra. Osobně jsem se na toto vylepšení velice těšil a první dojem z něho je kromě zmíněného pomalejšího načítání víc než dobrý.

Používáte offline mapy?

Zdroj: aplikace