Mapy.com dostávají skvělou novinku! Sdílení polohy funguje nově i bez aktivní navigace Hlavní stránka Zprávičky Mapy.com konečně umožňují sdílení polohy v reálném čase, nejen při aktivní navigaci Funkce funguje v mobilní i desktopové verzi, sdílení lze zapnout trvale nebo jednorázově Přichází jako reakce na Google Mapy a Apple Mapy, které tuto funkci nabízejí už roky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.11.2025 14:00 2 komentáře 2 Česká mapová služba Mapy.com právě dostala funkci, kterou její konkurenti nabízejí roky. Sdílení polohy v reálném čase už není vázané jen na aktivní navigaci, ale můžete ho zapnout kdykoliv a sledovat, kde se pohybují vaši blízcí. Jde o praktické doplnění, které dává smysl hlavně pro turisty, cyklisty a rodiny s dětmi. Sdílení polohy kdykoliv, ne jen při navigaci Funguje to v mobilu i na počítači Užitečné doplnění, ne důvod k přechodu Sdílení polohy kdykoliv, ne jen při navigaci Doposud fungovalo sdílení polohy v Mapy.com jen během aktivní navigace. Pokud jste si naplánovali trasu a sdíleli ji s někým, druhá strana viděla, kde se právě nacházíte. Problém byl v tom, že jakmile jste navigaci vypnuli, sdílení skončilo. Nová funkce to mění. Sdílení polohy teď můžete zapnout kdykoliv, nezávisle na tom, jestli zrovna někam navigujete. Funguje to v reálném čase – vaše poloha se aktualizuje průběžně a lidé, se kterými ji sdílíte, vás vidí na mapě jako pohybující se bod. Podle produktového manažera Jakuba Faifra jde hlavně o situace, kdy se skupina rozdělí nebo postupuje různým tempem. Například při túře v horách, kdy jeden jde napřed a druhý zůstává vzadu. Sdílení můžete nastavit jako jednorázové (třeba na pár hodin) nebo ho zapnout trvale, takže zůstanete propojeni dlouhodobě. To se hodí například pro rodiny s dětmi nebo páry, které chtějí mít přehled o tom, kde se ten druhý nachází. Funguje to v mobilu i na počítači Výhodou Mapy.com oproti některým konkurentům je, že sdílení polohy funguje jak v mobilní aplikaci, tak v desktopové verzi. To znamená, že můžete sledovat pohyb svých blízkých přímo na velkém monitoru, což se hodí třeba při organizaci větších akcí nebo když koordinujete víc lidí najednou. Užitečné doplnění, ne důvod k přechodu Sdílení polohy v reálném čase je rozhodně užitečná funkce, kterou Mapy.com potřebovaly. Pro stávající uživatele je to skvělé vylepšení – konečně můžete sledovat, kde se pohybují vaši blízcí, aniž byste museli přepínat mezi různými aplikacemi. Jenže jako důvod k přechodu z Google nebo Apple Map to nestačí. Pokud jste zvyklí na Google Mapy a máte tam všechny své oblíbené místa, uložené adresy a historii cest, těžko budete kvůli jedné funkci přecházet jinam. Obzvlášť když Google tuhle funkci nabízí už osm let a funguje spolehlivě. Mapy.com dávají největší smysl pro ty, kdo hledají alternativu k Googlu, preferují offline navigaci, nebo potřebují detailní turistické mapy. Pro tyhle lidi je sdílení polohy skvělé doplnění, které dělá službu kompletní. Co říkáte na novinku v Mapy.com? Zdroj: Blog Seznam O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář mapy Mapy.com Mapy.cz seznam.cz Mohlo by vás zajímat Řidiči, zbystřete! Mapy.cz se teď umí vypořádat s nečekanou překážkou na trase Libor Foltýnek 23.6.2024 To je podívaná! Za toto budete Mapy.cz zbožňovat ještě víc Marek Houser 23.5.2024 Sláva! Mapy.cz zamíří na chytré hodinky, slibují i další skvělé novinky Adam Kurfürst 4.12.2024 Z dovolené už nebudete zklamaní! Mapy.cz nově ukazují pravdivé fotky Libor Foltýnek 19.4.2024 Řidiči, pozor! Mapy.cz obdržely žádané vylepšení navigace Adam Kurfürst 11.6.2024 Používáte Mapy Google jako navigaci? Nově můžete zapnout skvělou funkci Jakub Kárník 13.1.2024