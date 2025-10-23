Konečně! Mapy.com dostaly funkci, na kterou Češi čekali roky Hlavní stránka Zprávičky Mapy.com nově umí naplánovat cestu hromadnou dopravou po celé Evropě včetně sledování spojů v reálném čase Aplikace nabízí filtry podle preferencí: klimatizace, bezbariérovost, minimální přestupy či preferovaný typ dopravy Jízdenky si můžete koupit přímo přes integrované e-shopy jako PID, OneTicket nebo přes SMS Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.10.2025 06:00 3 komentáře 3 Mapy.com (dříve Mapy.cz) právě přidaly jednu z nejočekávanějších funkcí – plánování cest hromadnou dopravou. A nejde jen o metro v Praze nebo autobus do vedlejší vesnice. Aplikace zvládá naplánovat trasu vlakem do Vídně, autobusem do Berlína i kombinované přestupy s tramvají, přívozem nebo lanovkou. Vše v reálném čase, s informacemi o zpoždění a s možností koupit si jízdenku přímo v aplikaci. Po rebrandingu na Mapy.com se Seznam snaží ukázat, že české mapy umí být konkurencí Google Map. Konec hledání ideálního spojení Jízdenky přímo v aplikaci Rebranding Mapy.cz → Mapy.com jako součást strategie Konec hledání ideálního spojení Nové plánování funguje jednoduše: zadáte cíl a Mapy.com vám nabídnou několik variant tras s různými časy odjezdu. Můžete si vybrat, jestli chcete jet vlakem, autobusem, tramvají nebo kombinací všeho dohromady. Aplikace zohlední vaše preference – pokud cestujete s kočárkem, potřebujete klimatizovaný spoj nebo chcete minimalizovat počet přestupů, stačí to zaškrtnout a Mapy.com upraví nabídku tras. Klíčová je integrace sledování spojů v reálném čase. U vybraných linek vidíte nejen zpoždění, ale i to, kde se váš autobus nebo vlak právě nachází. Můžete si tak v klidu dopít kávu, místo abyste zbytečně čekali na zastávce. Tato funkce funguje zatím jen u vybraných dopravců, zejména v rámci pražské MHD a některých krajských systémů. U vlaků či dálkových autobusů je pokrytí zatím částečné. Jízdenky přímo v aplikaci Mapy.com se snaží být komplexním asistentem, ne jen plánovačem tras. Proto tam, kde je to možné, vás aplikace nasměruje na oficiální e-shop dopravce. V Praze to znamená přímé propojení s PID Lítačkou, na dálkové spoje pak s platformou OneTicket. Kde online nákup nefunguje, Mapy.com aspoň zobrazí cenu jízdenky a poradí, jak si ji koupit přes SMS nebo u řidiče. Rebranding Mapy.cz → Mapy.com jako součást strategie Přidání plánování hromadné dopravy není náhoda. Souvisí s rebrandingem Mapy.cz na Mapy.com, který proběhl letos na jaře. Seznam tímto krokem jasně deklaroval ambici expandovat za hranice Česka. Doména .com působí globálněji a otevírá dveře zahraničním uživatelům. David Finger, ředitel vývoje Mapy.com, na Seznam fóru vysvětlil, že získání domény Mapy.com trvalo měsíce jednání a nebylo levné. Seznam ale vsadil na dlouhodobou strategii: pokud chtějí konkurovat Google Mapám nebo Apple Maps, musí být mezinárodní. Co říkáte na novinky v Mapy.com? Zdroj: Seznam Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář Česko mapy Mapy.cz Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024