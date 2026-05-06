Nechcete drahý Garmin? Cyklopočítač Magene C606 Pro má dotykový displej a super funkce, v akci stojí méně než 4 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Magene C606 Pro je 2,8" GPS cyklocomputer s transflektivním dotykovým displejem S kódem ALZADNY15 stojí 3 986 Kč místo 4 689 Kč (sleva 703 Kč) Vydrží až 25 hodin a chlubí se podporou Strava segmentů i ClimbPro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 GPS cyklocomputery s barevným dotykovým displejem a navigací obvykle začínají u Garminu nebo Wahoo někde nad pěti tisíci, výš častěji. Magene C606 Pro je nyní s kódem ALZADNY15 na Alze za 3 986 Kč místo 4 689 Kč, což je cena, za kterou jinde běžně koupíte starší model C606 bez Pro funkcí. Aktuální dostupnost a platnost slevy si můžete zkontrolovat přímo v detailu produktu. CHCI CYKLOPOČÍTAČ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte cenově dostupný GPS cyklocomputer s barevným displejem, navigací a ekosystémem doplňků (radar, světlo, snímače).⚠️ Zvažte, pokud potřebujete bezchybnou turistickou navigaci s českými značkami nebo dopilované UI ve stylu Garminu.💡 Za 3 986 Kč se nový Pro model dostává pod běžnou cenu staršího C606 – poměr cena/výkon je v této kategorii velmi silný. Proč je tenhle cyklocomputer zajímavý Magene C606 Pro je nástupcem populárního modelu C606, který si na českém trhu vybudoval pověst cenově dostupné alternativy ke Garminu Edge. Pro verze přidává transflektivní displej (čitelnější na přímém slunci s nižší spotřebou), vylepšenou navigaci s ClimbPro i možnost aktivace stoupání uprostřed jízdy a synchronizaci Strava segmentů přes Wi-Fi. Magene navíc tento model nasadila i do WorldTour týmu XDS Astana, což je z marketingového pohledu zajímavé, ale pro běžného uživatele to znamená především to, že vývoj firmy směřuje k pokročilejším tréninkovým funkcím. Pro hodně lidí ale bude rozhodující jiná věc: Magene C606 Pro umí ovládat radar zadního světla L508, propojí se s elektronickým řazením Shimano Di2 i SRAM eTap, řídí akční kamery DJI a Insta360 a podporuje měřiče výkonu (včetně vlastních pedálů P715). V nižší cenové kategorii je tahle šíře ekosystému spíš výjimkou než pravidlem. Klíčové parametry: displej, baterie, GPS Hlavní upgrade oproti původnímu C606 je 2,8″ transflektivní barevný dotykový displej. Princip transflektivního panelu je jednoduchý – využívá okolní světlo místo silného podsvícení, takže na přímém slunci zůstává čitelný a zároveň výrazně šetří baterii. Magene udává výdrž až 25 hodin na nabití, což pokryje i celodenní vyjížďky nebo víkendovou tour s nočním nabíjením. VYUŽÍT KÓD ALZADNY15 Polohu určuje pomocí satelitních systémů GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a QZSS, takže pokrytí je v zásadě maximální. Magene navíc využívá automatickou synchronizaci AGNSS přes Wi-Fi, díky čemuž je studený start polohy citelně rychlejší. Wi-Fi přenos využijete i pro stahování map a synchronizaci jízd – data přes Wi-Fi cestují řádově rychleji než přes Bluetooth, takže nemusíte čekat, až se vám všechno přelije do telefonu. Co se týká funkčního rozsahu, cyklocomputer nabízí 12 cyklistických režimů a více než 110 datových položek ve 14 kategoriích. Naprostou většinu z nich průměrný uživatel nikdy nevyužije, ale pokud řešíte specifický trénink (zóny tepu, normalizovaný výkon, IF, TSS), data tu jsou. Rozhraní podporuje 13 jazyků včetně češtiny, což je oproti většině čínských levnějších cyklocomputerů citelný posun. Praktická stránka: ovládání, kompatibilita, ergonomie Připevnění na řídítka je řešené bajonetovým úchytem kompatibilním s Garminem, takže pokud už máte předsazený držák od Edge řady, není potřeba nic měnit. V balení najdete standardní TPU pouzdro a tvrzené sklo, krytí IPX7 pak znamená, že déšť zařízení nezničí. Nabíjení běží přes USB-C, což je v roce 2026 jediné rozumné řešení. Cyklocomputer komunikuje přes ANT+ i Bluetooth, takže si poradí s naprostou většinou snímačů na trhu – rychlosti, kadence, srdečního tepu i měřičů výkonu. Pokud k němu přidáte kompatibilní pedálový měřič (Magene P715, Garmin Rally RS200/210 nebo Favero Assioma), odemknete Cycling Dynamics – analýzu fáze výkonu, času ve stoje a vsedě i offsetu středu šlapky. To jsou metriky, které u Garminu znáte z modelů Edge 840 a výš. K přístroji budete potřebovat aplikaci OnelapFit, bez které nenastavíte rozvržení obrazovek ani neimportujete trasy. Někomu vadit nebude, jiný to bude vnímat jako překážku – platí ale, že aplikace je nutná v podstatě pro jakékoliv pokročilejší nastavení. Synchronizace se Stravou a TrainingPeaks funguje, takže pokud už v některém z těchto ekosystémů žijete, jízdy se vám budou nahrávat automaticky. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte cenově dostupný GPS cyklocomputer s barevným dotykovým displejem, navigací a širokým ekosystémem doplňků, Magene C606 Pro za 3 986 Kč je v této kategorii velmi silná volba. Za stejné peníze, za které jinde koupíte starší C606 bez Pro funkcí, dostanete transflektivní displej, ClimbPro, Strava sync i kompatibilitu s pedálovými měřiči výkonu. VYUŽÍT SLEVU NA ALZE Stačí vám u cyklocomputeru spolehlivé GPS a navigace? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce cyklistika kolo Sleva sport Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024