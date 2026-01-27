TOPlist

Mechanická klávesnice s hotswap spínači za tisícovku! Má otočné kolečko a RGB podsvícení

  • MageGee SKY81 je mechanická klávesnice s 75% rozložením a hotswap spínači
  • Má RGB podsvícení a otočný knoflík pro ovládání hlasitosti
  • S kódem ALZADNY20 stojí 1 039 Kč místo běžných 1 299 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.1.2026 16:00
Mechanická klávesnice pod tisícovku s hotswap spínači? MageGee SKY81 nabízí super funkce a navíc skvěle vypadá. Jen počítejte s americkým rozložením kláves.

Hotswap a RGB za hubičku

Klávesnice má 75% rozložení (83 kláves) – kompaktní formát bez numpadu, který šetří místo na stole. Spínače jsou modré (Blue) s charakteristickým klikáním, ale díky hotswap patici je můžete vyměnit za jiné 3-pin nebo 5-pin spínače bez pájení. RGB podsvícení má asi 20 režimů, ovládací kolečko slouží jak pro hlasitost, tak pro změnu světelných efektů.

Dvoustupňové výklopné nožičky umožňují nastavit tři různé úhly sklonu. Připojení je přes odpojitelný USB-C kabel. V balení najdete i náhradní klávesy.

Budget s kompromisy

Na Alze má klávesnice 4,6 z 5 od 11 zákazníků, 91 % ji doporučuje. Chválí poměr cena/výkon, zvuk spínačů a kolečko na hlasitost. Jeden uživatel napsal: „Nečekal jsem, že si na to kolečko tak rychle navyknu.“ Kritika míří na neprůsvitné klávesy – RGB podsvícení svítí jen kolem nich. U světlých kláves je navíc popis hůře čitelný.

Pozor: jde o US layout, takže pokud píšete hodně česky, zvažte, jestli vám to vyhovuje. Jeden uživatel také hlásil problém s nefunkčními klávesami – ale to je spíš smůla než pravidlo. Běžná cena je 1 299 Kč, se slevovým kódem ALZADNY20 ji teď pořídíte za 1 039 Kč.

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
