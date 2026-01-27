Mechanická klávesnice s hotswap spínači za tisícovku! Má otočné kolečko a RGB podsvícení Hlavní stránka Zprávičky MageGee SKY81 je mechanická klávesnice s 75% rozložením a hotswap spínači Má RGB podsvícení a otočný knoflík pro ovládání hlasitosti S kódem ALZADNY20 stojí 1 039 Kč místo běžných 1 299 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Mechanická klávesnice pod tisícovku s hotswap spínači? MageGee SKY81 nabízí super funkce a navíc skvěle vypadá. Jen počítejte s americkým rozložením kláves. Hotswap a RGB za hubičku Klávesnice má 75% rozložení (83 kláves) – kompaktní formát bez numpadu, který šetří místo na stole. Spínače jsou modré (Blue) s charakteristickým klikáním, ale díky hotswap patici je můžete vyměnit za jiné 3-pin nebo 5-pin spínače bez pájení. RGB podsvícení má asi 20 režimů, ovládací kolečko slouží jak pro hlasitost, tak pro změnu světelných efektů. Dvoustupňové výklopné nožičky umožňují nastavit tři různé úhly sklonu. Připojení je přes odpojitelný USB-C kabel. V balení najdete i náhradní klávesy. KOUPIT NA ALZE Budget s kompromisy Na Alze má klávesnice 4,6 z 5 od 11 zákazníků, 91 % ji doporučuje. Chválí poměr cena/výkon, zvuk spínačů a kolečko na hlasitost. Jeden uživatel napsal: „Nečekal jsem, že si na to kolečko tak rychle navyknu.“ Kritika míří na neprůsvitné klávesy – RGB podsvícení svítí jen kolem nich. U světlých kláves je navíc popis hůře čitelný. Pozor: jde o US layout, takže pokud píšete hodně česky, zvažte, jestli vám to vyhovuje. Jeden uživatel také hlásil problém s nefunkčními klávesami – ale to je spíš smůla než pravidlo. Běžná cena je 1 299 Kč, se slevovým kódem ALZADNY20 ji teď pořídíte za 1 039 Kč. Používáte US nebo CZ rozložení klávesnice? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025