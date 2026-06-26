Apple zdražil většinu počítačů. Tenhle jediný se teď paradoxně vyplatí koupit víc než včera Hlavní stránka Zprávičky MacBook Pro 14" s čipem Apple M5 (10jádrové CPU i GPU), 16 GB RAM, 512GB SSD a nádherným 14,2" Liquid Retina XDR displejem se 120 Hz — profivýbava ve váze pouhých 1,55 kg Na Alze vyjde s členstvím AlzaPlus+ na 38 000 Kč — to je o 17 000 Kč méně než aktuální oficiální cena na apple.cz Apple navíc právě teď zdražil skoro celé portfolio, takže rozdíl proti oficiálu je dnes ještě větší než včera — a 512GB verzi už Apple z nabídky vyřadil, na Alze ji ale pořád seženete Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Tahle nabídka má neobvykle dobré načasování. Apple včera zdražil prakticky celé portfolio a 14″ MacBook Pro s M5 teď na apple.cz stojí 54 990 Kč (a to už jen ve verzi s 1TB diskem — 512GB variantu Apple z nabídky stáhl). Přesto na Alze pořídíte 512GB model s členstvím AlzaPlus+ za 38 000 Kč. Než objednáte, doporučuju si ověřit aktuální cenu a dostupnost v detailu na Alze — u takhle čerstvého rozdílu se stav může rychle měnit. CHCI MACBOOK PRO V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tichý, lehký notebook na práci, fotky i střih videa a oceníte 120Hz displej a HDMI, které Air nemá.⚠️ Zvažte, že cena 38 000 Kč platí s členstvím AlzaPlus+ (59 Kč/měs, lze zrušit) a že 16 GB RAM ani 512GB disk u Macu později nerozšíříte.💡 Za 38 000 Kč dostanete levněji stroj, který je dnes přímo u Applu o dost dražší Proč je tenhle MacBook teď zajímavý Celé kouzlo téhle nabídky stojí na třech číslech. MacBook Pro 14″ s M5 šel do prodeje za 46 990 Kč. Po včerejším celoplošném zdražení Applu vyskočil na 54 990 Kč — jenže za ty peníze už koupíte jen 1TB verzi, protože tu 512GB Apple potichu vyřadil. Na Alze ovšem 512GB model dál žije a s AlzaPlus+ stojí 38 000 Kč. Kupujete tedy konfiguraci, kterou u výrobce už nepořídíte, a k tomu ji máte výrazně levněji. Komu to změní pracovní den? Lidem, co potřebují výkon a klid na cestách — novinářům, fotografům, vývojářům, studentům náročnějších oborů. Dostanete profivýbavu (XDR displej, HDMI, čtečku karet) ve stroji, který uneseme v batohu celý den a nemusíme řešit nabíječku. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Srdcem je čip Apple M5 s 10jádrovým CPU i GPU. V praxi to znamená, že běžnou práci — desítky panelů v prohlížeči, kancelář, hudba na pozadí — stroj zvládá, aniž byste slyšeli ventilátor, a stačí i na lehčí střih videa nebo úpravy fotek v Lightroomu. M5 je navíc stavěný na AI funkce přímo v zařízení, takže Apple Intelligence běží lokálně. Displej je 14,2″ Liquid Retina XDR s rozlišením 3024 × 1964 a hlavně 120Hz frekvencí — scrollování a pohyb jsou hedvábně plynulé, barvy a kontrast pak sedí i na náročnější fotopráci. K tomu 16 GB sjednocené paměti a 512GB SSD. Tady ale pozor na jeden Apple háček: paměť ani disk u Macu nikdy nerozšíříte, co koupíte, s tím zůstanete. Pro běžnou práci a sekundární stroj 16 GB i 512 GB bohatě stačí, ale kdo plánuje těžkou videoprodukci nebo velké datasety, měl by zvážit vyšší konfiguraci rovnou. Konektivita je naopak profi: Thunderbolt, HDMI, slot na SD karty, MagSafe i sluchátkový jack, plus Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. KOUPIT ZA 38 000 KČ Praktická stránka: výdrž, váha, repráky a porty Sám tenhle MacBook používám na cestách jako sekundární stroj a po čase nemám jedinou věc, která by mě na něm štvala. Důvod, proč jsem sáhl po Pro místo levnějšího Airu, byly tři věci: 120Hz displej, HDMI (přímo zapojíte projektor nebo monitor bez redukcí) a o palec větší plocha (14″ vs 13″). Váha 1,55 kg je na profi tělo s XDR displejem výborná — v batohu ho prakticky neřešíte. Co opravdu překvapí, je výdrž až 24 hodin — reálně to znamená, že nabíječku doma necháte a celý pracovní den (i ten dlouhý) ustojíte bez zásuvky. Zvuk je další skvělou stránkou: soustava šesti reproduktorů hraje na notebook nečekaně plně, na sledování seriálu nebo videohovor nepotřebujete externí repráky. Na hotelovém pokoji občas na Macu pustím i hudbu a nemusím sebou tahat externí reprák. Webkamera je 12MP Center Stage, takže na hovorech vypadáte ostře a kamera vás drží v záběru. Touch ID pro odemykání a platby je samozřejmost. CHCI UŠETŘIT 17 000 KČ Kdy to smysl nedává Pokud děláte těžkou videoprodukci, 3D nebo práci s velkými datasety, základní M5 s 16 GB paměti vás bude brzdit — koukněte rovnou po variantách M5 Pro nebo M5 Max s víc RAM. Stejně tak pokud vám jde čistě o nejlevnější Mac na psaní a web a 120 Hz, HDMI ani XDR displej neřešíte, ušetříte s MacBookem Air M4/M5, který zvládne totéž levněji a je ještě lehčí. A samozřejmě — kdo žije v aplikacích, co běží jen na Windows, do macOS ekosystému nepřejde kvůli jedné slevě. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sečteno: dostáváte aktuální 14″ MacBook Pro s M5 za 38 000 Kč v době, kdy ho Apple sám prodává za 54 990 Kč — a to už jen v dražší 1TB konfiguraci. Vzhledem k tomu, že Apple ceny právě zvedl a slevy na čerstvé Macy bývají vzácné, je nepravděpodobné, že se v dohledné době dostanete níž. Pokud notebook tohoto typu řešíte, tohle je rozumný moment koupit — vyřazené konfigurace na skladě nevydrží věčně. CHCI TENTO MACBOOK Vzali byste tenhle 14″ Pro s 120Hz displejem a HDMI, nebo radši lehčí a levnější MacBook Air? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Apple Macbook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 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