MacBook Pro 14" s M3 čipem teď koupíte v Česku s velkou slevou! Má to ale háček

Za necelých 35 tisíc korun se dá momentálně pořídit základní MacBook Pro 14″ s čipem M3, což je zajímavý cenový pokles oproti původním 50 tisícům z listopadu předloňského roku. Jablečné počítače, zejména Pro verze, totiž zlevňují jen sporadicky. Jenže tahle „akční“ nabídka má jeden zásadní háček – pouhých 8 GB RAM. A přestože Apple tvrdí, že díky unifikované paměti a lepší optimalizaci je to ekvivalent 16 GB na Windows, realita je trochu jinde.

Komu se vyplatí?

Tento model dává smysl především pro uživatele, kteří ocení špičkový 14″ Mini-LED displej s ProMotion, solidní konektorovou výbavu a prémiové zpracování, ale vystačí si s lehčí zátěží. Typicky jde o práci s dokumenty, procházení webu či základní grafiku. Jakmile ale začnete otevírat více Chrome záložek nebo spustíte náročnější aplikace, 8GB limit pocítíte.

Na druhou stranu, pokud přecházíte z nějakého staršího MacBooku s procesorem Intel, budete mile překvapeni. Díky optimalizaci totiž i základní M3 zvládá běžnou práci velmi svižně a plynule. Procesor nabízí oproti předchozí generaci M2 nárůst výkonu o zhruba 10-15 % v běžných úlohách, což v praxi poznáte především při exportu videa nebo práci s většími soubory.

Unifikovaná paměť není všemocná

Na 8GB MacBoocích obecně už při 20 otevřených záložkách v Safari a spuštěném Photoshopu začíná systém aktivně využívat swap na SSD, což může vést k mírnému zpomalení. Situace je o to komplikovanější, že stejných 8 GB RAM sdílí procesor i grafika. To znamená, že pokud spustíte hru nebo budete upravovat větší množství fotek, může paměť dojít ještě rychleji.

Bob Borchers, viceprezident Applu pro celosvětový marketing, se sice snaží argumentovat tím, že „8 GB na M3 MacBooku Pro je pravděpodobně ekvivalentních k 16 GB na jiných systémech“, ale praxe ukazuje něco jiného. Zatímco při běžném používání je optimalizace macOS skutečně skvělá, náročnější úlohy narazí na fyzické limity RAM.

Výkon a výdrž na jedničku

Co ale tomuto MacBooku nemůžeme upřít, je solidní výkon M3 čipu a fantastická výdrž baterie. Ta bez problémů zvládá 12-14 hodin intenzivního používání, při běžné práci se dostanete i přes 15 hodin.

Portová výbava s jedním překvapením

Oproti dražším verzím s M3 Pro a M3 Max přišel základní model o jeden Thunderbolt port, což je škoda. Nabízí tak jen dva Thunderbolt/USB 4 porty, HDMI, SDXC čtečku karet, MagSafe 3 pro nabíjení a 3,5mm jack. Stejně tak podporuje pouze jeden externí displej, zatímco vyšší modely zvládnou dva.

Pro koho tedy ano a pro koho ne?

Jestli přemýšlíte nad koupí základního MacBooku Pro s M3 čipem v této zlevněné nabídce, můžu se podělit o svůj pohled. Při mém běžném používání, kdy mám otevřené nějaké pracovní aplikace, Discord, sem tam si pustím film a k tomu kolem deseti záložek v Safari nebo Chrome, by měla 8GB varianta teoreticky stačit. Ano, občas si všimnete, že notebook musí sáhnout do SSD pro swap paměť, ale není to nic dramatického.

Na druhou stranu za ty peníze dostanete prémiový displej s ProMotion, který patří k naprosté špičce, skvělou konektorovou výbavu a baterii, která vydrží i náročný pracovní den. Ostatně právě displej je jedním z důvodů, proč nad tímto MacBookem vůbec uvažovat – práce s ním je zkrátka radost. Pokud tedy nevyžadujete extrémní multitasking a nepotřebujete notebook na další dekádu, může být tahle nabídka zajímavá.

Cena: 34 990 Kč

Koupili byste si MacBook s 8 GB RAM?