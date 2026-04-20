Aktuálně nejvýhodnější počítač od Applu: MacBook Air s M4 čipem nikdy nebyl levnější! Hlavní stránka Zprávičky MacBook Air M4 z loňska meziročně výrazně zlevnil a nyní je k dostání pod hranicí 22 tisíc korun Nejlevnější nabídky začínají na 21 800 Kč pro variantu Midnight — oproti startovní ceně jde o pokles o několik tisíc V kontextu nového levnějšího MacBooku Neo (od 15 500 Kč) dává za rozdíl pár tisíc smysl rovnou koupit Air — je to aktuálně nejvýhodnější Mac pro běžného uživatele Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.4.2026 10:00 2 komentáře 2 Apple letos uvedl na trh zajímavou novinku — MacBook Neo s čipem A18 Pro, tedy procesorem z iPhonu. Cena startuje někde kolem 15 500 Kč a na první pohled to vypadá jako nejvýhodnější vstupenka do světa macOS. Jenže vedle něj se stále prodává loňský MacBook Air M4, který mezitím výrazně zlevnil. Na Heureka.cz ho teď seženete od 21 800 Kč — a v tomhle kontextu se doplacení prostě vyplatí. Proč to dává smysl proti novějšímu Neu S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete Mac, který vás bez problémů potáhne pět a více let. Za asi 6 tisíc rozdíl oproti Neu dostanete znatelně lepší výbavu ve všech kategoriích.⚠️ Zvažte, že je to loňský model — přišla nová generace Air M5 a výrobní cyklus se jednou zastaví. Pokud vám výhradně jde o nejnižší možnou vstupní cenu do macOS, Neo ji má nižší.💡 Za 21 800 Kč dostanete 13,6″ Liquid Retina displej (2560 × 1664), čip Apple M4 s 10jádrovým CPU, 16 GB sjednocené paměti, 256GB SSD, 12Mpx kameru Center Stage, MagSafe nabíjení, Touch ID a pasivně chlazený hliníkový kus techniky, který vydrží až 18 hodin na baterii. KOUPIT MACBOOK AIR M4 OD 21 800 Kč Proč to dává smysl proti novějšímu Neu MacBook Neo je fajn nápad — Apple konečně uvádí jasně levnější Mac. Jenže když se podíváte do detailů, tak ten nadstandard, který dostanete s Airem, stojí za zvážení. Dvojnásobná RAM (16 GB proti 8 GB), znatelně výkonnější čip M4 proti mobilnímu A18 Pro, rychlejší SSD, lepší displej s True Tone, MagSafe nabíjení, podsvícená klávesnice, Touch ID a 12Mpx webkamera místo 1080p. S čím počítat Je férové zmínit, že jde o loňský model — Apple už má na trhu MacBook Air M5, který nabízí další krok ve výkonu. Pokud ale porovnáte, co za tyhle peníze dostanete, M4 je v poměru cena/výkon nepřekonatelný. Druhá věc: za základní cenu kolem 21 800 Kč dostanete konfiguraci s 256GB úložištěm, což může být pro někoho málo — v tom případě připlaťte za 512GB verzi. V nabídce je také 15″ varianta, která startuje kolem 27 tisíc. A nečekejte zázraky, co se portů týče — dva Thunderbolt 4 porty a MagSafe, to je celý arzenál. Pro pokročilé dokování budete potřebovat hub. Jinými slovy: pokud vyžadujete prémiový zážitek s macOS, neotřesnou výdrž a stroj, který vás nezradí ani za pět let, je letošní sleva MacBooku Air M4 pravděpodobně nejzajímavější Apple nabídka, která se v Česku objevila. Neo má jistě své místo — pro babičku, pro dítě do školy nebo jako druhý notebook na cesty — ale pro běžného dospělého uživatele, který chce svůj hlavní počítač, je Air M4 za aktuální ceny jasný vítěz. CHCI NEJVÝHODNĚJŠÍ MACBOOK Vybrali byste si raději levnější MacBook Neo, nebo za pár tisíc navíc ten komplexnější Air M4? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce Apple Macbook slevy