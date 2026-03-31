MacBook Air teď zlevnil na 20,5 tisíce! Má úžasnou výdrž, špičkovou konstrukci a slušný výkon Hlavní stránka Zprávičky MacBook Air M2 s 16 GB RAM a českou klávesnicí za 20 489 Kč — v poměru cena/výkon stále jeden z nejlepších notebooků na trhu S členstvím AlzaPlus+ ušetříte oproti běžné ceně, k tomu je k dispozici výkupní bonus 2 500 Kč za starý notebook Novější MacBook Air M4 se dá sehnat od 22 690 Kč — za příplatek dva tisíce korun dostanete lepší čip a delší softwarovou podporu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Apple letos představil levný MacBook Neo za 16 990 Kč, ale paradoxně tím zvýšil atraktivitu staršího modelu, který je skoro ve všem lepší. MacBook Air M2 s 16 GB RAM a českou klávesnicí je na Alze za 20 489 Kč s AlzaPlus+, k tomu výkupní bonus 2 500 Kč za starý notebook. Za tři a půl tisíce navíc oproti základnímu Neo dostanete podsvícenou klávesnici, lepší displej s širším barevným gamutem, dva Thunderbolt 4 porty, MagSafe nabíjení a výrazně větší baterii. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte spolehlivý notebook pro kancelář, studium, úpravu fotek i občasný střih videa a máte rozpočet kolem 20 tisíc korun.⚠️ Zvažte, pokud plánujete notebook používat 5 a více let — za příplatek cca 2 000 Kč můžete mít novější MacBook Air M4 od 22 690 Kč, který nabídne lepší výkon, dva externí displeje a delší softwarovou podporu.💡 Za 20 489 Kč dostanete čip Apple M2, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 13,6″ Liquid Retina displej, podsvícenou klávesnici, MagSafe nabíjení a výdrž až 18 hodin. ZOBRAZIT CENU MACBOOKU AIR M2 NA ALZE Proč M2 v roce 2026 stále dává smysl Čip Apple M2 už je starý tři roky, ale v praxi to nepoznáte. Osmijádrové CPU a osmijádrová GPU zvládnou desítky otevřených záložek v prohlížeči, Zoom hovory, úpravu fotografií v Lightroomu i export videa ve Final Cut Pro. 16 GB RAM — které jsou v téhle konfiguraci standardem, nikoliv příplatkem — zajistí, že multitasking nebude problém ani s dvaceti otevřenými aplikacemi najednou. Jeden z uživatelů na Alze to shrnul stručně: „I když je to model z roku 2022, M2 čip je neuvěřitelně úsporný a výkonný.“ Absolutní ticho je další bonus — MacBook Air M2 nemá ventilátor, takže ani při zátěži neslyšíte ani šumění. Pasivní chlazení má svou daň v podobě mírného throttlingu při dlouhodobém zatížení, ale pro běžnou práci a občasnou kreativní činnost to nehraje roli. Displej s rozlišením 2 560 × 1 664 pixelů a široký barevný gamut P3 s technologií True Tone je na práci s fotografiemi i konzumaci obsahu výborný. Hmotnost 1,24 kg a MagSafe nabíjení pak z notebooku dělají ideálního společníka do kavárny i na cestu. Neo vs. M2 vs. M4: kam padnou vaše peníze Letošní MacBook Neo za 16 990 Kč (s Touch ID a 512 GB za 19 990 Kč) láká cenou, ale kompromisy jsou citelné. Nemá podsvícenou klávesnici, displej pokrývá jen sRGB gamut bez True Tone, místo dvou Thunderbolt 4 portů dostanete jen dva USB-C (z toho jen jeden USB 3) a chybí MagSafe nabíjení. Baterie má kapacitu 36,5 Wh oproti 52,6 Wh u M2 Airu — to je skoro o třetinu méně. Neo je fajn jako první notebook nebo stroj do školy, ale pokud s počítačem pracujete každý den, Air M2 nabídne výrazně příjemnější zážitek za relativně malý příplatek. Na opačném konci stojí MacBook Air M4 od 22 690 Kč — za příplatek necelých 2 200 Kč oproti M2 dostanete novější čip s lepším výkonem pod zátěží (export 4K videa je o cca 20 % rychlejší), podporu dvou externích displejů při otevřeném víku, vylepšenou 12Mpx kameru a delší softwarovou podporu. Apple typicky aktualizuje macOS 7 a více let od uvedení — M2 z roku 2022 tak má podporu zhruba do roku 2029, M4 z roku 2025 minimálně do roku 2032. Pokud plánujete notebook používat dlouhodobě, ty dva tisíce navíc se vyplatí. KOUPIT MACBOOK AIR M2 ZA 20 489 KČ Na co si dát pozor Temně inkoustová barva (Midnight) je elegantní, ale několik uživatelů na Alze upozorňuje, že na ní jsou výrazně viditelné otisky prstů. Pokud vás to ruší, zvažte jinou barevnou variantu. Úložiště 256 GB SSD v základní konfiguraci může být pro někoho příliš malé — pokud plánujete ukládat hodně fotek, videí nebo aplikací, počítejte s externím diskem nebo cloudovým úložištěm. Rozšíření interní paměti u MacBooků bohužel není možné. Hodnocení na Alze činí 4,9 z 5 od 38 zákazníků — uživatelé nejčastěji chválí výdrž baterie, ticho, rychlost a celkový poměr ceny a výkonu. Výdrž až 18 hodin při přehrávání videa znamená, že nabíječku klidně nechte doma, na celý pracovní den to stačí a ještě zbyde. Dva porty Thunderbolt 4 umožní připojit externí displej, dokovací stanici nebo rychlé externí úložiště. Verdikt MacBook Air M2 za 20 489 Kč je v roce 2026 stále výborná koupě — zvlášť pokud máte pevný rozpočet kolem dvaceti tisíc a nechcete dělat kompromisy na displeji, klávesnici ani výdrži. Oproti MacBooku Neo za podobnou cenu nabízí prakticky ve všem lepší výbavu, oproti M4 Airu zase ušetříte dva tisíce za cenu o něco staršího čipu a kratší budoucí podpory. Pokud ale těch 22 690 Kč na M4 rozpočet dovolí, je to investice, která se v horizontu pěti let vrátí — lepší výkon, novější čip a delší aktualizace za minimální příplatek. MACBOOK AIR M2 NA ALZE ZA 20 489 KČ MACBOOK AIR M4 NA HEURECE OD 22 690 KČ Sáhli byste po levnějším M2, nebo byste přihodili dva tisíce za novější M4? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi