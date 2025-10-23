Datart vyprodává MacBook Air za pakatel! Větší Air je levnější o 25 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 15" MacBook Air s čipem M3 (24 GB RAM, 512GB SSD) zlevnil z 55 990 Kč na 31 491 Kč Výkonový rozdíl mezi M3 a M4 u MacBooku Air je 30-40 % Za podobnou cenu koupíte MBA 15" s M4, ale jen s 16 GB RAM a 256GB SSD Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Když loni v březnu přišel na český trh MacBook Air 15″ s čipem M3 v konfiguraci 24 GB RAM a 512 GB SSD, stál 55 990 Kč. To byla cena, která řadila tento notebook mezi prémiové stroje. Od té doby ale uběhl více než rok a půl – a teď ho koupíte na Datart.cz se slevovým kódem 1025EXTRAH10 za 31 491 Kč. Zlevnění o téměř 25 tisíc korun je zajímavé samo o sobě, ale ještě zajímavější je srovnání s aktuálními MacBooky Air s čipem M4. M3 vs M4: je rozdíl tak velký? Apple letos uvedl nové MacBooky Air s čipem M4, který měl přinést výrazný posun. V praxi je to ale trochu jinak. Podle testů činí rozdíl mezi M3 a M4 zhruba 30–40 %. Číslo to vypadá impozantně, ale v reálném používání – tedy při práci s dokumenty, prohlížením webu, úpravě menších fotek nebo dokonce běžné editaci videa – rozdíl prakticky nepoznáte. Hlavní důvod? MacBook Air nemá aktivní chlazení. Pasivní design znamená, že čip nemůže dlouhodobě běžet na plný výkon, protože by se přehříval. Testy ukazují, že v MacBooku Air s M4 je výkon reálně o něco vyšší než u M3, ale rozdíl je nejznatelnější při krátkodobých špičkových zátěžích – například při exportu videa. U každodenních úkolů je rozdíl minimální. CHCI MACBOOK AIR V AKCI Co ale MBA M4 přináší navíc? Především lepší FaceTime kameru s vyšším rozlišením a mírně vylepšený Neural Engine pro práci s umělou inteligencí. To je ale vše – žádné převratné změny v architektuře, designu ani baterii. Cena vs konfigurace: tady vítězí M3 Za podobnou cenu jako zlevněný MacBook Air 15″ s M3 (tedy kolem 32 tisíc korun) koupíte i nový model s čipem M4. Problém je ale v tom, že za tyto peníze dostanete jen základní konfiguraci: 16 GB RAM a 256 GB SSD. A to je pro větší část uživatelů prostě málo. 256GB úložiště dnes nestačí prakticky nikomu – pokud děláte s fotkami, videem, nebo máte víc než pár her a větších aplikací, zaplníte si disk během pár měsíců. CHCI MACBOOK AIR V AKCI Naproti tomu MacBook Air 15″ s M3 v aktuální nabídce Datartu má 24 GB RAM a 512GB SSD. To je konfigurace, která vám vydrží minimálně 4 – 5 let bez větších problémů. M5 klepe na dveře Apple nedávno představil čip M5 v iPadech Pro a MacBooku Pro 14″, což znamená, že příští rok se dočkáme MacBooku Air s M5. Ten by měl přinést výraznější skok ve výkonu – zejména díky vylepšenému Neural Engine a lepší podpoře AI funkcí. CHCI MACBOOK AIR V AKCI Pokud tedy nejste v časové tísni a můžete si počkat ještě rok, možná bude moudřejší vyčkat na M5. Ale pokud notebook potřebujete teď a nechcete platit více za symbolický upgrade v podobě M4, MacBook Air 15″ s M3 za 31 491 Kč je skvělá volba. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Apple Macbook Macbook Air M3 Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.