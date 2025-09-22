Nejlepší pracovní myš v super akci! Logitech MX Master 3S dlouho nebyla levnější Hlavní stránka Zprávičky Logitech MX Master 3S je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 1 799 Kč místo běžných 2 500 Kč Tato bezdrátová myš s tichými tlačítky, elektromagnetickým kolečkem a 8000 DPI senzorem patří mezi nejoblíbenější modely S výdrží až 70 dní na jedno nabití a možností připojení ke třem zařízením ušetří spoustu starostí při každodenní práci Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.9.2025 12:01 Žádné komentáře 0 Pokud trávíte u počítače celé dny jako já, určitě víte, jak důležitá je kvalitní myš. Proto mě potěšilo, když jsem narazil na pořádnou slevu – Logitech MX Master 3S je aktuálně na Alza.cz za 1 799 Kč místo obvyklých 2 500 Kč. Za tuhle cenu jde o jednu z nejlepších investic do pracovního vybavení, kterou můžete udělat. Co mě na MX Master 3S baví nejvíc? Tahle myš má tvar, který přirozeně padne do ruky – po pár dnech používání jsem si ani nevšiml, že ji vlastně držím. Laserový senzor s 8000 DPI funguje prakticky na jakémkoliv povrchu (včetně skla), a to hlavní kolečko s režimem setrvačníku je něco, co začnete postrádat na každé jiné myši. Není divu, že má na Alza.cz hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od více než 650 uživatelů. Zákazníci nejvíc vyzdvihují pohodlný úchop a to magické kolečko, které dokáže bleskově prolítnout i dlouhatánským dokumentem. Když potřebujete přesnost, kolečko má klasické „cvakání“, ale stačí ho roztočit rychleji a promění se v setrvačník – tohle je vychytávka, která vám usnadní život víc, než byste čekali. Konečně myš, která neruší okolí Jestli vás taky irituje to věčné klikání myší v kanceláři nebo když pracujete v noci, zatímco někdo spí, oceníte tiché klikání. MX Master 3S vydává při kliknutí asi o 90 % méně hluku než běžné myši. Karel z Raduně to ve své recenzi vystihl přesně: „Tlačítka jsou relativně tiché a neruší okolí. Extra návyková je funkce protáčení scroolovacího kolečka, pokud jej roztočím rychle.“ I to elektromagnetické kolečko je příjemně tiché, ale zároveň nabízí haptickou odezvu, takže přesně cítíte, co děláte. Když ho roztočíte naplno, dokáže projet až 1000 řádků za sekundu – to prostě musíte zažít. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Jednodušší práce na více počítačích Jestli pracujete na notebooku a zároveň máte desktop, nebo třeba přepínáte mezi pracovním a osobním počítačem, tahle funkce vám usnadní život. MX Master 3S se umí připojit až ke třem různým zařízením najednou a mezi nimi stačí přepnout jedním tlačítkem. Baterie, která neotravuje Na jedno nabití vydrží běžně kolem 70 dní a když vám náhodou dojde šťáva, stačí ji připojit na minutu k USB-C kabelu a získáte energii na další 3 hodiny práce. KOUPIT LOGITECH MX MASTER 3S NA ALZA.CZ Přizpůsobte si ji podle sebe Přes aplikaci Logi Options+ si můžete nastavit myš tak, jak vám to nejvíc vyhovuje. Změnit funkce tlačítek podle programů, které používáte, nastavit jiné funkce pro Photoshop a jiné pro Excel, nebo si přizpůsobit citlivost podle vašich preferencí. Kryštof z Horažďovic to popisuje: „Erggonomické držení, vertikální scrollování, Logi Options+ aplikace pro konfiguraci všech tlačítek a maker, frictionless scrolling u hlavního kolečka.“ Tahle myš se prostě přizpůsobí tomu, jak pracujete vy, ne naopak. Stojí těch 1 799 Kč za to? Upřímně? Za 1 799 Kč na Alza.cz si kupujete myš, která vám může každý pracovní den ušetřit spoustu drobných frustací. Plynulé scrollování, snadné přepínání mezi zařízeními, pohodlný úchop a minimální potřeba nabíjení – to všechno jsou věci, které oceníte, když u počítače strávíte hodiny denně. KOUPIT LOGITECH MX MASTER 3S NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Používáte už MX Master 3S, nebo o ní uvažujete? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Logitech myš slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.