Oblíbená klávesnice Logitech MX Keys Mini brutálně zlevnila. Má podsvícení a dlouhou výdrž

Logitech MX Keys Mini je na CZC.cz přes Allegro k mání za 1 166 Kč, zatímco Alza ji prodává za 2 199 Kč
Kompaktní bezdrátová klávesnice nabízí inteligentní podsvícení a výdrž až 5 měsíců na jedno nabití
Počítejte s americkým rozložením kláves bez diakritiky a absencí numerické části

Adam Kurfürst
Publikováno: 25.1.2026 14:00

Pokud jste si vyhlédli kompaktní bezdrátovou klávesnici od Logitechu, právě teď je skvělá příležitost k nákupu. CZC.cz prostřednictvím platformy Allegro nabízí Logitech MX Keys Mini v šedém provedení za pouhých 1 166 Kč. Druhá nejlepší nabídka na českém trhu patří Alze, která si za totožný model účtuje 2 199 Kč. Úspora tedy činí více než tisícovku, což rozhodně stojí za zvážení. Než však sáhnete po peněžence, měli byste vědět o několika omezeních.

Kompaktní klávesnice pro náročné uživatele

Výdrž baterie a konektivita

Speciální funkční klávesy

Na co si dát pozor

Pro koho je MX Keys Mini určena

Kompaktní klávesnice pro náročné uživatele

Logitech MX Keys Mini patří do prémiové řady Master určené pro profesionály a kreativce. Oproti plnohodnotné verzi MX Keys postrádá numerickou část, díky čemuž zabírá na stole minimum místa – rozměry činí pouze 29,6 × 13,2 × 2,1 cm při hmotnosti 506 gramů. Formát 60 % s 78 klávesami ocení především ti, kteří pracují s notebookem a chtějí mít myš blíže ke klávesnici.

Klávesnice využívá nůžkové spínače s nízkým profilem a kulovým tvarem kláves, který odpovídá konečkům prstů. Psaní je díky tomu tiché a přesné. K dispozici je rovněž bílé inteligentní podsvícení, které se automaticky rozsvítí, jakmile se vaše ruce přiblíží ke klávesnici, a jas přizpůsobuje okolnímu osvětlení.

Výdrž baterie a konektivita

Integrovaný akumulátor vydrží podle výrobce až 10 dní při aktivním podsvícení, případně až 5 měsíců s vypnutým podsvícením. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor, přičemž nabíjecí kabel je součástí balení.

CHCI KLÁVESNICI LOGITECH V AKCI

Připojení k počítači funguje výhradně přes Bluetooth. Pokud preferujete stabilnější 2,4GHz bezdrátové spojení, budete si muset dokoupit přijímač Logitech Bolt, který stojí přibližně 300 Kč. Klávesnice podporuje spárování až se třemi zařízeními současně a prostřednictvím aplikace Logi Options+ lze využít funkci Flow pro plynulé přepínání mezi počítači.

Speciální funkční klávesy

MX Keys Mini disponuje trojicí dedikovaných kláves, které u běžných klávesnic nenajdete. První slouží k rychlému vkládání emotikonů, druhá umožňuje ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu během videohovorů a třetí aktivuje funkci diktování pro převod řeči na text. Všechny funkční klávesy lze v aplikaci Logi Options+ přeprogramovat.

Na co si dát pozor

Nabízená varianta má americké (US) rozložení kláves, což znamená absenci české diakritiky přímo na klávesách. Pro běžné psaní v češtině to nepředstavuje zásadní problém, pokud ovládáte psaní všemi deseti, ale začátečníkům to může činit potíže.

Klávesnice rovněž postrádá numerickou část, což ocení ne každý – zejména účetní nebo ti, kteří často pracují s čísly, si budou muset zvyknout.

Jak už bylo zmíněno, bez dokoupeného přijímače Logitech Bolt funguje klávesnice pouze přes Bluetooth. To může být problém u starších počítačů bez integrovaného Bluetooth modulu nebo v prostředích s rušením bezdrátového signálu.

Pro koho je MX Keys Mini určena

Logitech MX Keys Mini se hodí především pro uživatele notebooků, kteří hledají kvalitní externí klávesnici s kompaktními rozměry. Ocení ji také ti, kdo pracují na více zařízeních současně díky podpoře Logitech Flow. Naopak není vhodná pro uživatele, kteří potřebují numerickou klávesnici, trvají na českém potisku kláves nebo vyžadují spolehlivé 2,4GHz připojení bez dodatečných nákladů.

KOUPIT LOGITECH MX KEYS MINI

Vyhovuje vám americké rozložení kláves, nebo dáváte přednost českému?