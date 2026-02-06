Povinnost pro uživatele Adobe programů? Kreativní konzole Logitech MX příjemně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Logitech MX Creative Console je dvoudílný ovládací panel pro kreativce – klávesnice + bezdrátový dialpad Hlavní předností je hluboká integrace s Adobe aplikacemi plus 3 měsíce Creative Cloud v ceně S kódem ALZADNY10 stojí 5 129 Kč místo původních 5 699 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Myš a klávesnice jsou fajn, ale při střihu videa nebo úpravě fotek oceníte fyzické knoflíky a tlačítka s vlastními ikonami. Logitech MX Creative Console nabízí přesně tohle – a navíc k tomu přihazuje tři měsíce Adobe Creative Cloud zdarma. Dva kusy, jeden celek Balení obsahuje dvě samostatná zařízení. Creative Keypad má 9 LCD tlačítek s plně přizpůsobitelnými ikonami, barvami a textem – připojuje se kabelem přes USB-C. Creative Dialpad je bezdrátový (Bluetooth nebo Logi Bolt) a nabízí velký hliníkový otočný ovladač, rolovací kolečko a čtyři programovatelná tlačítka. Baterie (2× AAA) mají vydržet až 18 měsíců. Dvoudílný design je unikátní. Můžete si rozložit komponenty podle preference – leváci ocení klávesnici vlevo u myši, dialpad třeba nad klávesnicí. Většina konkurentů nabízí jen jeden kus hardwaru. Pro Adobe uživatele jednoznačná volba Hlavní síla MX Creative Console je v hluboké integraci s Adobe aplikacemi – Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, After Effects, Illustrator. Software Logi Options+ nabízí stovky mapovatelných funkcí přímo pro tyto programy. KOUPIT NA ALZE Podporovány jsou také Spotify, Zoom, Teams, Philips Hue, DaVinci Resolve (přes pluginy) nebo OBS Studio pro streamery. Pro jiné aplikace můžete mapovat klávesové zkratky. KOUPIT NA ALZE Na Alze má konzole hodnocení 4,0 z 5 od 5 zákazníků a prodalo se jí přes 100 kusů. Původní cena byla 5 699 Kč, se slevovým kódem ALZADNY10 ji pořídíte za 5 129 Kč. Používáte při editaci fotek nebo videa nějaký ovládací panel? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Logitech slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025