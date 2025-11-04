Tohle je nejlevnější mikrofon s Blue VO!CE technologií v Black Friday. Vypadá i zní skvěle Hlavní stránka Zprávičky Logitech G Yeti GX zlevnil z 4 299 Kč na 2 699 Kč v rámci Black Friday Je to kompaktní streamovací mikrofon s Blue VO!CE technologií a RGB podsvícením Zásadní mínus: nemá 3.5mm jack pro monitoring – deal breaker pro streamery Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu Logitech G Yeti GX z původních 4 299 Kč (při uvedení v březnu 2024) na 2 699 Kč. Jde o kompaktní dynamický streamovací mikrofon s RGB podsvícením a Blue VO!CE technologií pro vylepšení zvuku. Za tuhle cenu dostanete slušný plug-and-play USB mikrofon, ale s jedním zásadním kompromisem – nemá 3.5mm jack pro monitoring. Kompaktní design s RGB, ale plastový stojan Logitech po akvizici Blue Microphones začal postupně přesouvat produkty pod značku Logitech G. Yeti GX je jeden z prvních mikrofonů, kde už název Blue úplně zmizel (kromě technologie Blue VO!CE v softwaru). Design je typicky Logitech G – matně černé (nebo bílé) kovové tělo s RGB podsvícením ve dvou zónách (kroužek dole + logo Logitech G). Vypadá to solidně a podle recenzí je kovové tělo skutečně kvalitní. Mikrofon je kompaktní – 170mm výška, 616g hmotnost. To je výrazně menší než klasický Blue Yeti nebo Yeti X. Problém je plastový stojan. Zatímco tělo mikrofonu je kovové, stojan je celý z plastu. Mikrofon však můžete použít i na boom armu (má standardní závit). KOUPIT MIKROFON V AKCI Zvuková kvalita: slušná, ale vyžaduje Blue VO!CE Logitech G Blue Yeti GX má dynamickou kapsulu se superkardioidní směrovou charakteristikou. To znamená, že snímá zvuk přímo před mikrofonem a ignoruje okolní šum. Podle recenzí to funguje dobře – potlačení mechanické klávesnice je slušné, ale musíte mikrofon správně nasměrovat. Pokud mluvíte mimo osu, kvalita rychle klesá. GamesRadar+ píše: „Bez Blue VO!CE softwaru je zvuk naprosto průměrný – čistý, ale plochý a bez charakteru. Jako soft serve zmrzlina bez ničeho navíc.“ XDA dodává: „Plug-and-play funguje, ale výsledek je průměrný. Teprve s Blue VO!CE v G Hub softwaru se mikrofon stává zajímavým.“ KOUPIT MIKROFON V AKCI Blue VO!CE nabízí různé presety (Natural, Warm, Broadcast atd.) a podle testů dělají znatelný rozdíl. GamesRadar+ preferoval preset „Natural“, který přidal hloubku a lesk bez přehnaného zpracování. Technické parametry: 60Hz – 18,5kHz frekvenční odezva, 24bit/96kHz vzorkování, 78dB odstup signálu od šumu. To je průměr v této kategorii – ne špička, ale slušné. Co chybí: 3.5mm jack a další polární charakteristiky Tady přichází hlavní problém. Logitech G Blue Yeti GX nemá 3.5mm jack pro real-time monitoring. To znamená, že nemůžete poslouchat, co mikrofon snímá, v reálném čase. Pro streamery a podcastery je to zásadní funkce – jak jinak poznáte, že máte špatné nastavení gainu nebo že se vám do záznamu dostává šum? GamesRadar+ to označuje za „glaring omission“ (zřejmé opomenutí) a píše: „Absence 3.5mm jacku je ještě problematičtější kvůli ovládání. Kolečko pro gain se dá zamknout kliknutím, ale scrollování ho odblokuje – což znamená, že se dá snadno náhodně změnit gain a vy to nepoznáte, protože nemůžete poslouchat output.“ XDA dodává: „Absence monitoringu je můj hlavní problém. Chápu, že to zjednodušuje user experience, ale u ceny $150 to očekávám.“ Best Buy Canada souhlasí: „Nemá 3.5mm aux pro sluchátka, pokud tuhle funkci potřebujete.“ Další mínus: nemá možnost změny polární charakteristiky. Starší Blue Yeti X nabízí kardioidní, bidirekční, omnidirekční a stereo režimy. Yeti GX má jen superkardioidní – snímá jen přímo před sebou. Pro sólo streaming to stačí, ale pro podcast s více lidmi to není ideální. Závěr: slušný mikrofon se zásadním kompromisem Logitech G Blue Yeti GX za 2 699 Kč je slušná cena za kompaktní streamovací mikrofon s Blue VO!CE technologií. Původních 4 299 Kč byla vysoká, ale po slevě se dostáváme do rozumnější oblasti. Kvalita záznamu je dobrá (především s Blue VO!CE), design je elegantní a RGB podsvícení vypadá dobře. KOUPIT MIKROFON V AKCI Ale je tu zásadní problém – absence 3.5mm jacku pro monitoring. Podle zahraničních médií (GamesRadar+, XDA, Best Buy Canada) je to deal breaker pro streamery a podcastery. V kombinaci s kolečkem pro gain, které se dá snadno náhodně změnit, to vytváří riziko, že zjistíte špatné nastavení až pozdě – protože nemůžete poslouchat output v reálném čase. Konkurence v podobné cenové kategorii nabízí víc: Razer Seiren V3 Chroma má 3.5mm jack a stojí podobně. RODE PodMic USB je o něco dražší, ale má lepší zvuk. Starší Blue Yeti X má různé polární charakteristiky a také 3.5mm jack – a dá se sehnat za podobnou cenu. Pokud vám monitoring nevadí (nebo používáte OBS/Discord pro kontrolu), Yeti GX za 2 699 Kč je rozumná volba. Ale pokud děláte streaming vážně a potřebujete full kontrolu nad audio, možná se vyplatí investovat o trochu víc do mikrofonu, který vám dá všechny funkce, které jako streamer potřebujete. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday Logitech Mikrofon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. 