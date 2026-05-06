Skvělý mikrofon pro tvůrce obsahu! Logitech G Blue Yeti GX Dynamic teď stojí jen 2,5 tisíce

Logitech G Blue Yeti GX Dynamic RGB je dynamický stolní mikrofon se superkardioidní charakteristikou Cena padá z 3 499 Kč postupně až na 2 549 Kč po zadání kódu ALZADNY15 — celková úspora téměř tisícovka Pro stream setup mikrofon nabídne dvouzónové LIGHTSYNC RGB podsvícení, software G Hub a Blue VO!CE pro pokročilou úpravu zvuku Jakub Kárník Publikováno: 6.5.2026 10:00 Klasický Blue Yeti se stal téměř ikonou domácích podcastů a streamů — jenže má jednu zásadní vlastnost, která je pro herní streamery problém. Je to kondenzátorový mikrofon, který nasaje úplně všechno: klávesnici, šum ventilátorů, kočku, sousedovo vrtání. Logitech proto vytvořil Yeti GX Dynamic v ceně 2 549 Kč po zadání kódu ALZADNY15 — dynamickou variantu, která je pro herní setup výrazně vhodnější. Proč dynamický mikrofon pro stream Kde Yeti GX vyniká a kde má slabiny Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud začínáte se streamem nebo tvorbou obsahu a chcete mikrofon, který zvládne hlasité klikání kláves a hluk pokoje — dynamická kapsule s superkardioidní charakteristikou snímá jen úzký prostor přímo před vámi.⚠️ Zvažte, že podle ověřené recenze na Alze stojan špatně tlumí vibrace ze stolu, takže klepání do desky se může promítat do nahrávek. Tlumení okolního hluku není tak agresivní, jak by člověk od superkardioidu očekával — klávesnice za mikrofonem může být stále slyšet. Připojení je pouze přes USB, žádný XLR výstup pro pokročilé audio interface.💡 Za 2 549 Kč dostanete dynamický stolní mikrofon s frekvenčním rozsahem 60 Hz – 18,5 kHz, vzorkovací frekvencí 96 kHz a bitovou hloubkou 24 bit, odstup signálu od šumu 78 dB, dvouzónové LIGHTSYNC RGB, plug & play USB-C připojení s 2m kabelem, kompatibilitu s Windows i macOS, software G Hub a Blue VO!CE, stojánek v balení a hmotnost 616 g. Proč dynamický mikrofon pro stream Mikrofony se obecně dělí na dvě hlavní kategorie. Kondenzátorové jsou citlivé, snímají široký frekvenční rozsah a mají větší dynamický rozsah — ideální pro hudební nahrávání ve studiu, ale špatné pro hluční prostředí. Dynamické mikrofony potřebují větší přiblížení k ústům, ale za to mnohem lépe potlačují vše, co se neděje přímo před nimi. Yeti GX kombinuje dynamickou kapsuli se superkardioidní směrovostí — to znamená, že mikrofon snímá pouze úzký kornout přímo před sebou a vše ostatní (zvuky ze stran, zezadu) výrazně potlačí. V praxi to znamená, že hlučnou mechanickou klávesnici, hluk z reproduktorů nebo větrání pokoje slyšíte v nahrávkách streamu výrazně méně než u kondenzátorového mikrofonu. K tomu Logitech přidal hardwarový analogový limiter, který chrání před ořezáním zvuku při náhlém zvýšení hlasu — což oceníte při herních reakcích. Kde Yeti GX vyniká a kde má slabiny Software Blue VO!CE integrovaný do G Hubu nabízí ekvalizér, expander pro potlačení šumu pozadí, gate (úplné vypnutí mikrofonu při tichu) a další profesionální nástroje. Pro někoho, kdo začíná se streamem a nechce řešit OBS plug-iny nebo externí audio interface, je to perfektní řešení. Praktická poznámka pro budoucí majitele — bez ramene k mikrofonu se neobejdete dlouho. Stojánek v balení podle ověřené recenze špatně tlumí vibrace, takže klepnutí do stolu se přenáší přímo do mikrofonu. Pro stream setup doporučujeme přidat rameno a antivibrační shock mount. Stačí vám pro stream USB mikrofon, nebo byste raději utratili víc peněz za XLR systém?