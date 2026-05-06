TOPlist

Skvělý mikrofon pro tvůrce obsahu! Logitech G Blue Yeti GX Dynamic teď stojí jen 2,5 tisíce

  • Logitech G Blue Yeti GX Dynamic RGB je dynamický stolní mikrofon se superkardioidní charakteristikou
  • Cena padá z 3 499 Kč postupně až na 2 549 Kč po zadání kódu ALZADNY15 — celková úspora téměř tisícovka
  • Pro stream setup mikrofon nabídne dvouzónové LIGHTSYNC RGB podsvícení, software G Hub a Blue VO!CE pro pokročilou úpravu zvuku

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
6.5.2026 10:00
Ikona komentáře 0
Logitech G Blue Yeti GX Dynamic RGB jpg

Klasický Blue Yeti se stal téměř ikonou domácích podcastů a streamů — jenže má jednu zásadní vlastnost, která je pro herní streamery problém. Je to kondenzátorový mikrofon, který nasaje úplně všechno: klávesnici, šum ventilátorů, kočku, sousedovo vrtání. Logitech proto vytvořil Yeti GX Dynamic v ceně 2 549 Kč po zadání kódu ALZADNY15 — dynamickou variantu, která je pro herní setup výrazně vhodnější.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud začínáte se streamem nebo tvorbou obsahu a chcete mikrofon, který zvládne hlasité klikání kláves a hluk pokoje — dynamická kapsule s superkardioidní charakteristikou snímá jen úzký prostor přímo před vámi.
⚠️ Zvažte, že podle ověřené recenze na Alze stojan špatně tlumí vibrace ze stolu, takže klepání do desky se může promítat do nahrávek. Tlumení okolního hluku není tak agresivní, jak by člověk od superkardioidu očekával — klávesnice za mikrofonem může být stále slyšet. Připojení je pouze přes USB, žádný XLR výstup pro pokročilé audio interface.
💡 Za 2 549 Kč dostanete dynamický stolní mikrofon s frekvenčním rozsahem 60 Hz – 18,5 kHz, vzorkovací frekvencí 96 kHz a bitovou hloubkou 24 bit, odstup signálu od šumu 78 dB, dvouzónové LIGHTSYNC RGB, plug & play USB-C připojení s 2m kabelem, kompatibilitu s Windows i macOS, software G Hub a Blue VO!CE, stojánek v balení a hmotnost 616 g.

KOUPIT YETI GX DYNAMIC S KÓDEM

Proč dynamický mikrofon pro stream

Mikrofony se obecně dělí na dvě hlavní kategorie. Kondenzátorové jsou citlivé, snímají široký frekvenční rozsah a mají větší dynamický rozsah — ideální pro hudební nahrávání ve studiu, ale špatné pro hluční prostředí. Dynamické mikrofony potřebují větší přiblížení k ústům, ale za to mnohem lépe potlačují vše, co se neděje přímo před nimi.

Yeti GX kombinuje dynamickou kapsuli se superkardioidní směrovostí — to znamená, že mikrofon snímá pouze úzký kornout přímo před sebou a vše ostatní (zvuky ze stran, zezadu) výrazně potlačí. V praxi to znamená, že hlučnou mechanickou klávesnici, hluk z reproduktorů nebo větrání pokoje slyšíte v nahrávkách streamu výrazně méně než u kondenzátorového mikrofonu. K tomu Logitech přidal hardwarový analogový limiter, který chrání před ořezáním zvuku při náhlém zvýšení hlasu — což oceníte při herních reakcích.

Kde Yeti GX vyniká a kde má slabiny

Software Blue VO!CE integrovaný do G Hubu nabízí ekvalizér, expander pro potlačení šumu pozadí, gate (úplné vypnutí mikrofonu při tichu) a další profesionální nástroje. Pro někoho, kdo začíná se streamem a nechce řešit OBS plug-iny nebo externí audio interface, je to perfektní řešení.

Praktická poznámka pro budoucí majitele — bez ramene k mikrofonu se neobejdete dlouho. Stojánek v balení podle ověřené recenze špatně tlumí vibrace, takže klepnutí do stolu se přenáší přímo do mikrofonu. Pro stream setup doporučujeme přidat rameno a antivibrační shock mount.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY15

Stačí vám pro stream USB mikrofon, nebo byste raději utratili víc peněz za XLR systém?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025