Na e-shopu Lidl se objevila nová LED lampa s technologií Zigbee 3.0 za slušné peníze. Už v několika předešlých recenzích se nám osvědčilo, že chytré produkty Lidl fungují dobře a tento vypadá rovněž velmi zajímavě.

LIDL má novou Zigbee stojací LED lampu za dobrou cenu

Livarno Home Zigbee 3. 0 Smart Home Stojací LED lampa funguje na technologii Zigbee 3.0, což je bezdrátová technologie, která se v mnoha ohledech podobá třeba technologii Bluetooth. Díky ní můžeme pomocí telefonu ovládat svou chytrou domácnost a to od zapnutí zásuvky přes upravení barvy světla až po ovládání žaluzií. Funguje až do vzdálenosti 75 metrů a díky své kompatibilitě můžete propojit více zařízení a to i od různých výrobců. Potěší rovněž fakt, že lze Lidl zařízení ovládat skrz Google Asistenta či Google Home.

Pro plnohodnotné používání je zapotřebí Zigbee brána, kterou Lidl rovněž prodává. Můžete použít ale i jinou. Samotná lampa je k dispozici ve dvou variantách – oblé a rovné. Z technických specifikací stojí za zmínku příkon 11 W, světelný tok 1200 lm v případě rovného, 1250 lm v případě oblého provedení a životnost LED přibližně 25 000 hodin. Délka kabelu činí 1,8 m, výška pak přibližně 148 cm.

