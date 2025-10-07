TOPlist

Zigbee hub z Lidlu teď můžete mít za 390 Kč! Ukážeme, jak na to

  • Lidl nabízí Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotku SGWZ 1 A2 za pouhých 389,94 Kč
  • Akční nabídka je platná s kupónem v aplikaci pouze následujících 5 dní
  • Centrální jednotka slouží jako základ pro vytvoření chytré domácnosti s produkty z ekosystému Lidlu

Adam Kurfürst
7.10.2025 06:00
Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2 na stole s logem lidl v pozadi

Lidl přináší výraznou slevu na svou centrální jednotku pro chytrou domácnost. Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka SGWZ 1 A2 je nyní dostupná za 389,94 Kč s kupónem v aplikaci Lidl Plus, což představuje slevu téměř 40 % oproti standardní ceně 649,90 Kč. Tato nabídka je časově omezená a platí pouze následujících 5 dní. Pojďme si podrobněji popsat, jak slevu získat a co vlastně tato centrální jednotka nabízí.

Jak získat slevu 40 % na centrální jednotku?

Pro získání slevy je nutné nejprve stáhnout aplikaci Lidl Plus a přihlásit se do ní. Po přihlášení stačí kliknout na záložku „Lidl Plus“ v dolní liště a v seznamu kupónů vyhledat slevu na centrální jednotku. Kupón je třeba aktivovat a následně se přihlásit do e-shopu Lidlu se stejnými přihlašovacími údaji jako do aplikace. Po přidání zboží do košíku se sleva automaticky aplikuje. Celý proces je jednoduchý a během několika minut můžete mít objednánu centrální jednotku za výrazně nižší cenu.

kupony v aplikaci lidl plus rijen 2025 k clanku o Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2
Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2 kupon v aplikaci rijen 2025
Lidl Plus

Lidl Plus

Lidl

Instalovat (Free)

Google Play

Co Zigbee centrální jednotka nabízí

Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka SGWZ 1 A2 funguje jako mozek chytré domácnosti. Umožňuje ovládání inteligentních světel, detektorů pohybu, zásuvek a dalších zařízení z ekosystému Lidlu. Pomocí aplikace Lidl Home můžete ovládat připojená zařízení z chytrého telefonu nebo tabletu, a to nejen z domova, ale i na cestách. Centrální jednotka podporuje také hlasové ovládání prostřednictvím Google Assistant (bez podpory češtiny) a je kompatibilní s Apple HomeKit.

Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2 render

Využití v chytré domácnosti

Díky bezdrátovému standardu Zigbee 3.0 lze do systému integrovat nejen produkty Lidlu, ale i zařízení kompatibilní se Zigbee 3.0 od různých výrobců. Komunikace mezi zařízeními je zabezpečena šifrováním, což zajišťuje bezpečnost celého systému. Mobilní aplikace Lidl Home je kompatibilní s operačními systémy iOS 9.0 a Android 5.0 nebo vyšší. Dosah centrální jednotky je přibližně 70 metrů ve volném prostoru s oblastí příjmu 360°.

KOUPIT ZIGBEE BRÁNU V AKCI

Technické specifikace

Centrální jednotka disponuje připojením přes micro-USB vstup a RJ45 Ethernet. Její rozměry jsou přibližně 8,9 x 8,9 x 2,35 cm (Š x D x V) a hmotnost činí přibližně 76 gramů. Jednotka je tedy kompaktní a snadno se umístí kamkoli v domácnosti.

Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2 na stene s pripojenymi kabely

Za akční cenu 389,94 Kč představuje Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka od Lidlu zajímavou volbu pro všechny, kdo chtějí začít s budováním chytré domácnosti nebo rozšířit stávající systém. Nezapomeňte, že akce platí pouze následujících 5 dní, takže pokud o této centrální jednotce uvažujete, nyní je ideální čas k jejímu pořízení.

Máte už doma nějaká smart home zařízení? Plánujete využít této akce od Lidlu?

Zdroj: vlastní

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

