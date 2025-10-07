Zigbee hub z Lidlu teď můžete mít za 390 Kč! Ukážeme, jak na to Hlavní stránka Zprávičky Lidl nabízí Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotku SGWZ 1 A2 za pouhých 389,94 Kč Akční nabídka je platná s kupónem v aplikaci pouze následujících 5 dní Centrální jednotka slouží jako základ pro vytvoření chytré domácnosti s produkty z ekosystému Lidlu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Lidl přináší výraznou slevu na svou centrální jednotku pro chytrou domácnost. Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka SGWZ 1 A2 je nyní dostupná za 389,94 Kč s kupónem v aplikaci Lidl Plus, což představuje slevu téměř 40 % oproti standardní ceně 649,90 Kč. Tato nabídka je časově omezená a platí pouze následujících 5 dní. Pojďme si podrobněji popsat, jak slevu získat a co vlastně tato centrální jednotka nabízí. Jak získat slevu 40 % na centrální jednotku? Pro získání slevy je nutné nejprve stáhnout aplikaci Lidl Plus a přihlásit se do ní. Po přihlášení stačí kliknout na záložku „Lidl Plus“ v dolní liště a v seznamu kupónů vyhledat slevu na centrální jednotku. Kupón je třeba aktivovat a následně se přihlásit do e-shopu Lidlu se stejnými přihlašovacími údaji jako do aplikace. Po přidání zboží do košíku se sleva automaticky aplikuje. Celý proces je jednoduchý a během několika minut můžete mít objednánu centrální jednotku za výrazně nižší cenu. Lidl Plus Lidl Instalovat (Free) Google Play Co Zigbee centrální jednotka nabízí Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka SGWZ 1 A2 funguje jako mozek chytré domácnosti. Umožňuje ovládání inteligentních světel, detektorů pohybu, zásuvek a dalších zařízení z ekosystému Lidlu. Pomocí aplikace Lidl Home můžete ovládat připojená zařízení z chytrého telefonu nebo tabletu, a to nejen z domova, ale i na cestách. Centrální jednotka podporuje také hlasové ovládání prostřednictvím Google Assistant (bez podpory češtiny) a je kompatibilní s Apple HomeKit. Využití v chytré domácnosti Díky bezdrátovému standardu Zigbee 3.0 lze do systému integrovat nejen produkty Lidlu, ale i zařízení kompatibilní se Zigbee 3.0 od různých výrobců. Komunikace mezi zařízeními je zabezpečena šifrováním, což zajišťuje bezpečnost celého systému. Mobilní aplikace Lidl Home je kompatibilní s operačními systémy iOS 9.0 a Android 5.0 nebo vyšší. Dosah centrální jednotky je přibližně 70 metrů ve volném prostoru s oblastí příjmu 360°. KOUPIT ZIGBEE BRÁNU V AKCI Technické specifikace Centrální jednotka disponuje připojením přes micro-USB vstup a RJ45 Ethernet. Její rozměry jsou přibližně 8,9 x 8,9 x 2,35 cm (Š x D x V) a hmotnost činí přibližně 76 gramů. Jednotka je tedy kompaktní a snadno se umístí kamkoli v domácnosti. Za akční cenu 389,94 Kč představuje Zigbee 3.0 Smart Home centrální jednotka od Lidlu zajímavou volbu pro všechny, kdo chtějí začít s budováním chytré domácnosti nebo rozšířit stávající systém. Nezapomeňte, že akce platí pouze následujících 5 dní, takže pokud o této centrální jednotce uvažujete, nyní je ideální čas k jejímu pořízení. Máte už doma nějaká smart home zařízení? Plánujete využít této akce od Lidlu? Zdroj: vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024