Nakupujete v LIDLu? Řetězec začíná zasílat letáky přes WhatsApp

Elektronické slevové letáky představují ekologičtější a mnohdy snazší řešení

Lidl nyní zahajuje distribuci letáků přes on-line platformu WhatsApp

K odběru se můžete přihlásit naskenováním QR kódu v článku

Slevové letáky v elektronické podobě nabírají na popularitě. Představují totiž ekologičtější a ve většině případů i jednodušší způsob, jak se dozvědět o aktuálně probíhajících akcích v obchodních řetězcích. S významným krokem v oblasti digitalizace nyní přichází Lidl, jenž začíná zasílat letáky přes WhatsApp.

Platforma WhatsApp poskytuje ideální místo pro distribuci letáků. Ve svém telefonu ji totiž pro běžné komunikační účely již mají mladí i starší uživatelé, takže si nemusí instalovat žádnou další aplikaci, aby získali k letákům přístup.

Abyste se přihlásili k odběru, stačí zamířit na oficiální web Lidlu pro WhatsApp kampaň a kliknout na tlačítko Odebírejte (popřípadě naskenovat QR kód výše). Tím se ve WhatsAppu dostanete do konverzace s automaticky řízeným profilem Lidl Česká republika, který vám odešle úvodní zprávu s tlačítkem Start. Po kliknutí na něj budete zařazeni na seznam odběratelů.

Letáky na následující týden vám budou chodit vždy v neděli. Odběr lze odhlásit napsáním zprávy Stop do chatu. Jako poděkování za přihlášení dostanete možnost využít exkluzivní 5% kupón na jeden nákup (obdržíte jej do aplikace Lidl Plus).

„Tento krok [spuštění WhatsApp distribuce letáků, pozn. red.] nám umožní efektivněji komunikovat s našimi zákazníky a současně přispět k udržitelnosti, což je pro nás prioritou. S nadšením očekáváme, že naši zákazníci tuto novinku uvítají a pomohou nám tak chránit životní prostředí,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Česká republika Eliška Froschová Stehlíková.

Zdroj: tisková zpráva, vlastní