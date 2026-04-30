Lidl zlevnil svou 10 000mAh powerbanku pod 250 Kč! Proč si ji (ne)koupit?

  • Powerbanka TRONIC 10 000 mAh je nyní v Lidlu k dispozici za 229,90 Kč místo původních 299,90 Kč
  • Nabízí dva USB-A porty s Quick Charge 3.0 a jeden USB-C s Power Delivery 3.0
  • Lidl ke všem powerbankám dává tříletou záruku, k dispozici jsou dvě barevné varianty

Adam Kurfürst
30.4.2026 14:00
lidl tronic 10000mah powerbanka cerna na stole ai ilustrace

Powerbanka už dávno není jen nouzovým doplňkem pro cestovatele, ale prakticky povinnou výbavou každého, kdo přes den intenzivně používá smartphone. Cenová hladina kvalitních modelů s kapacitou 10 000 mAh se v českých e-shopech obvykle pohybuje mezi 300 a 700 Kč v závislosti na výbavě, a když některý z prodejců nabídne model za méně než 250 Kč, stojí za to věnovat tomu pozornost. Přesně to teď dělá Lidl s powerbankou své vlastní značky TRONIC.

Sleva 23 % a cena, která dává smysl

Powerbanka TRONIC s kapacitou 10 000 mAh se v online katalogu Lidlu objevila jako takzvaný „Megaúlovek“ a její cena spadla z původních 299,90 Kč na 229,90 Kč. Sleva tedy činí 23 % a zákazník ušetří sedmdesátikorunu. To samo o sobě nezní jako závratný rozdíl, ale v kontextu konkurence jde o velmi solidní nabídku.

lidl tronic 10000mah powerbanka cerna render 1

Lidl powerbanku nabízí v černé i bílé barevné variantě, přičemž oba kusy jsou momentálně skladem online s doručením do úterý 5. května. Na prodejnách bude k dispozici od 6. do 10. května.

Tři porty, dvě technologie nabíjení

Po stránce výbavy model TRONIC nabízí to, co od powerbanky této kategorie čekáte. K dispozici jsou dva porty USB-A s technologií Qualcomm Quick Charge 3.0 a jeden USB-C s podporou Power Delivery 3.0. Oba standardy zvládnou výstup až 12 V při 1,5 A, tedy maximálně 18 W na port. Powerbanka umí nabíjet až tři zařízení současně, ale s důležitou poznámkou: při souběžném používání všech tří portů klesá celkový výstupní výkon na 15 W, což se rozdělí mezi připojená zařízení.

Stav baterie ukazuje LED indikátor, v balení najdete krátký 15cm kabel USB-A na USB-C a powerbanka má integrovanou ochranu proti přehřátí a zkratu. Hmotnost činí přibližně 239 gramů, což odpovídá průměru kategorie.

Kde TRONIC tlačí pilu

Než se rozhodnete kliknout na nákup, je dobré vědět, kde má powerbanka své limity. Tím prvním je doba nabíjení samotné powerbanky, která činí 6,5 hodiny. To je v roce 2026 velmi dlouhá doba – konkurenční modely podobné kapacity zvládají dobíjení za 2 až 3 hodiny. Dalším kompromisem je již zmíněný výstupní výkon, který nebude stačit pro rychlé dobíjení vlajkových smartphonů nebo notebooků.

Powerbanka také postrádá klasický displej s procentuálním ukazatelem stavu, který u dražších modelů začíná být standardem. Pokud potřebujete dobít MacBook nebo jiný notebook s vyšší spotřebou, 18 W na USB-C portu sice na nouzové dobití stačí, ale pohodlí to nebude.

Pro koho dává koupě smysl?

TRONIC je typický příklad „dost dobré“ powerbanky za rozumné peníze. Nečekejte špičkovou výbavu, ale to, co potřebuje běžný uživatel – nabít telefon během cesty, oživit tablet nebo dát šťávu sluchátkům. Pro tyto scénáře nabízí dostatečnou kapacitu, dva moderní standardy rychlonabíjení a tříletou záruku, která je u Lidlu standardem napříč elektronikou.

Pokud naopak hledáte powerbanku pro mobil s podporou rychlejšího nabíjení nebo notebook, raději si připlaťte za model s vyšším výkonem na portu USB-C (alespoň 65 W) a kratší dobou vlastního dobíjení. Za 229,90 Kč ale TRONIC zkrátka představuje jednu z nejdostupnějších cest, jak si pořídit slušnou powerbanku, aniž byste museli vážit, jestli se vám taková investice vrátí.

Pořídili byste si powerbanku TRONIC z Lidlu, nebo si raději připlatíte?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
