10 000mAh powerbanka z Lidlu stojí jen tři stovky, teď se na ni navíc vztahuje sleva

  • Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh teď v Lidlu stojí pouhých 270 Kč
  • Nabíjí dva přístroje současně díky USB-C PD a USB-A portům
  • Slabinou je pochopitelně nižší výkon, který činí nanejvýš 15 W

Adam Kurfürst
11.8.2025 08:00
lidl powerbanka tronic cerna na stole 10000 lidl logo

Když potřebujete spolehlivou powerbanku za rozumné peníze, tahle nabídka z Lidlu stojí za pozornost. TRONIC powerbanka s kapacitou 10 000 mAh je momentálně k dispozici za 270 Kč místo původních 300 Kč. Za tuhle cenu dostanete solidní výbavu včetně rychlého nabíjení a možnosti dobíjet dva přístroje najednou.

Co powerbanka zvládne

Model TRONIC disponuje 10 000mAh kapacitou, což v praxi znamená zhruba 2-3 plná nabití běžného smartphonu. K dispozici máte hned dva výstupy USB-A a jeden USB-C port s Power Delivery, takže můžete nabíjet telefon a třeba sluchátka současně. Maximální výkon činí 15 W při nabíjení dvou zařízení, jednotlivě pak až 18 W.

lidl powerbanka tronic cerna 10000 render

Nechybí ani LED indikátor stavu nabití, i když o něco praktičtější by byl displej s procenty. Samotnou powerbanku nabijete přibližně za 6,5 hodiny přes USB-C port. V balení najdete i krátký nabíjecí kabel USB-A na USB-C o délce 15 cm.

Slabinou je jednoznačně výkon

Ačkoliv powerbanka na papíře podporuje Power Delivery 3.0 a Quick Charge 3.0, realita je střízlivější. Jednotlivé porty zvládnou maximálně 12 V při 1,5 A, což odpovídá výkonu 18 W. To je v roce 2025 spíš základní standard než rychlé nabíjení. Při nabíjení dvou zařízení současně výkon dokonce klesá na pouhých 15 W celkem – tedy zhruba 7,5 W na jedno zařízení.

lidl powerbanka tronic bila 10000 render porty

Ochranu zajišťuje systém proti přehřátí a zkratu. Rozměry 13,2 × 6,8 × 1,6 cm z ní dělají poměrně kompaktní kousek, který se vejde do kapsy nebo kabelky.

Cena: 270 Kč

Pro koho se hodí

Za 270 korun dostanete slušnou powerbanku pro běžné použití. Pokud hledáte záložní zdroj na občasné dobití telefonu během dne nebo na víkendový výlet, tohle je rozumná volba. Model od TRONIC potěší hlavně ty, kdo nechtějí utrácet vyšší stovky za prémiové modely a mimo domov nabíjí pouze z nouze.

Na druhou stranu, pokud cestujete často nebo potřebujete nabíjet náročnější zařízení jako tablety, možná oceníte výkonnější alternativy. Také pokud preferujete známé značky s delší tradicí, najdete zajímavé modely i u konkurence.

Srovnání s alternativami na trhu

ModelKapacitaVýkonVýstupyCena
TRONIC (Lidl)10 000 mAh15-18 W2× USB-A, 1× USB-C270 Kč
Eloop Orsen E4910 000 mAh20 W1× USB-A, 1× USB-C396 Kč
Vention10 000 mAh22,5 W2× USB-A, 1× USB-C399 Kč
AlzaPower Onyx10 000 mAh10 W2× USB-A399 Kč
Využijete akční cenu na powerbanku z Lidlu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

