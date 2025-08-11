10 000mAh powerbanka z Lidlu stojí jen tři stovky, teď se na ni navíc vztahuje sleva Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh teď v Lidlu stojí pouhých 270 Kč Nabíjí dva přístroje současně díky USB-C PD a USB-A portům Slabinou je pochopitelně nižší výkon, který činí nanejvýš 15 W Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Když potřebujete spolehlivou powerbanku za rozumné peníze, tahle nabídka z Lidlu stojí za pozornost. TRONIC powerbanka s kapacitou 10 000 mAh je momentálně k dispozici za 270 Kč místo původních 300 Kč. Za tuhle cenu dostanete solidní výbavu včetně rychlého nabíjení a možnosti dobíjet dva přístroje najednou. Co powerbanka zvládne Model TRONIC disponuje 10 000mAh kapacitou, což v praxi znamená zhruba 2-3 plná nabití běžného smartphonu. K dispozici máte hned dva výstupy USB-A a jeden USB-C port s Power Delivery, takže můžete nabíjet telefon a třeba sluchátka současně. Maximální výkon činí 15 W při nabíjení dvou zařízení, jednotlivě pak až 18 W. Nechybí ani LED indikátor stavu nabití, i když o něco praktičtější by byl displej s procenty. Samotnou powerbanku nabijete přibližně za 6,5 hodiny přes USB-C port. V balení najdete i krátký nabíjecí kabel USB-A na USB-C o délce 15 cm. CHCI POWERBANKU ZA 270 KČ Slabinou je jednoznačně výkon Ačkoliv powerbanka na papíře podporuje Power Delivery 3.0 a Quick Charge 3.0, realita je střízlivější. Jednotlivé porty zvládnou maximálně 12 V při 1,5 A, což odpovídá výkonu 18 W. To je v roce 2025 spíš základní standard než rychlé nabíjení. Při nabíjení dvou zařízení současně výkon dokonce klesá na pouhých 15 W celkem – tedy zhruba 7,5 W na jedno zařízení. Ochranu zajišťuje systém proti přehřátí a zkratu. Rozměry 13,2 × 6,8 × 1,6 cm z ní dělají poměrně kompaktní kousek, který se vejde do kapsy nebo kabelky. Cena: 270 Kč Pro koho se hodí Za 270 korun dostanete slušnou powerbanku pro běžné použití. Pokud hledáte záložní zdroj na občasné dobití telefonu během dne nebo na víkendový výlet, tohle je rozumná volba. Model od TRONIC potěší hlavně ty, kdo nechtějí utrácet vyšší stovky za prémiové modely a mimo domov nabíjí pouze z nouze. Na druhou stranu, pokud cestujete často nebo potřebujete nabíjet náročnější zařízení jako tablety, možná oceníte výkonnější alternativy. Také pokud preferujete známé značky s delší tradicí, najdete zajímavé modely i u konkurence. Srovnání s alternativami na trhu ModelKapacitaVýkonVýstupyCenaTRONIC (Lidl)10 000 mAh15-18 W2× USB-A, 1× USB-C270 KčEloop Orsen E4910 000 mAh20 W1× USB-A, 1× USB-C396 KčVention10 000 mAh22,5 W2× USB-A, 1× USB-C399 KčAlzaPower Onyx10 000 mAh10 W2× USB-A399 Kč DALŠÍ LEVNÉ POWERBANKY NA ALZA.CZ Využijete akční cenu na powerbanku z Lidlu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Lidl powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024