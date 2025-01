Lidl zlevnil o 1 000 Kč chytré stropní světlo! Funguje s Google Home a umí Zigbee 3.0

Reklama

Lidl ve svém e-shopu spustil zajímavou slevovou akci na LED svítidlo řady LIVARNO home. Závěsné světlo s podporou technologie Zigbee 3.0 je nyní dostupné za 899,90 Kč a je tedy o více než 50 % levnější, původně stálo 1 899 Kč.

Svítidlo nabízí řadu pokročilých funkcí, které ocení především uživatelé chytré domácnosti. Díky technologii Zigbee 3.0 lze světlo pohodlně ovládat prostřednictvím mobilní aplikace nebo hlasových asistentů.

Po technické stránce potěší především solidní světelný výkon. S maximem 4 200 lumenů při příkonu 40 W by mělo svítidlo bez problémů zvládnout osvětlit i větší místnost. Nechybí ani možnost plynulého nastavení teploty světla od příjemně teplých 3 000 K až po studených 6 500 K. Výrobce slibuje životnost kolem 30 000 hodin, což by mělo běžné domácnosti vystačit na mnoho let provozu.

Instalace by neměla dělat větší problémy, byť se v recenzích objevují připomínky k méně přehlednému návodu ohledně nastavení výšky. Pro využití všech chytrých funkcí budete potřebovat ještě centrální jednotku, která se bohužel prodává zvlášť. V balení ale najdete alespoň praktické dálkové ovládání s dlouhou výdrží díky lithiové baterii CR2450.

Cena: 899 Kč

Zákaznické recenze jsou převážně pozitivní – uživatelé chválí především snadné propojení s asistenty Alexa a Google Home, kvalitu osvětlení a celkový poměr ceny a výkonu.

Svítidlo seženete v Lidl e-shopu v bílé i černé variantě. S ohledem na výraznou slevu a pozitivní recenze ale doporučuji s nákupem příliš neotálet – za tuhle cenu by mohlo rychle zmizet ze skladu.

Máte zkušenosti s chytrou domácností z LIDLu?