Lidl přivezl do Česka skvělou fotovoltaiku! Nestojí moc a můžete ji sledovat mobilem

Balkónové elektrárny už dávno nejsou jen výsadou technologických nadšenců. S příchodem jara se tyto kompaktní solární systémy začínají objevovat i v nabídkách velkých obchodních řetězců. Lidl nově zařadil do svého sortimentu rovnou dvě varianty těchto zařízení, čímž výrazně rozšiřuje dostupnost obnovitelných zdrojů pro běžné domácnosti. Jak si vedou v poměru cena/výkon a komu se vyplatí?

Dvě varianty pro různé potřeby

Lidl nově nabízí dvě různé sestavy balkonových elektráren. Základní model ECOFLOW 860 W / 800 W pořídíte za 8 999 Kč, zatímco pokročilejší DEYE 860 W s bateriovým úložištěm vyjde na 21 999 Kč. Obě varianty jsou postaveny na identickém základu – dvou bifaciálních solárních panelech s výkonem 430 Wp, které dohromady poskytují až 860 Wp (při ideálních podmínkách díky bifaciálnímu provedení teoreticky až 1 118 Wp).

Solární balkonová elektrárna LIDL (bez baterie): 8 999 Kč

Rozdíl mezi modely tvoří primárně použitý mikroinvertor a přítomnost bateriového úložiště. Zatímco základní varianta spoléhá na ECOFLOW PowerStream Premium, dražší model využívá DEYE M80G4 a přidává bateriové úložiště STORCUBE S1000 Pro s kapacitou 1 024 Wh. To je klíčová výhoda, která umožňuje využívat vyrobenou energii i po západu slunce.

Solární balkonová elektrárna LIDL (s baterií): 21 999 Kč

Výrobce u obou zařízení uvádí roční výrobu až 800 kWh. To je hodnota, která samozřejmě platí pro ideální podmínky – jižní orientaci, optimální sklon panelů a minimální zastínění. V realitě běžného balkonu či terasy bude výtěžnost nižší, ale i při 500-600 kWh ročně se jedná o zajímavou úsporu.

Co potřebujete vědět před instalací

Z právního hlediska je při instalaci balkónové elektrárny v Česku potřeba udělat dva kroky: získat souhlas majitele nemovitosti (v bytových domech SVJ nebo družstva) a podat žádost o připojení mikrozdroje u příslušného distributora elektřiny. Nezapomeňte, že jde fakticky o zásah do vzhledu budovy, takže souhlas majitele je nezbytný i pro nájemníky. Distributory jsou podle lokality ČEZ Distribuce, EG.D nebo PRE Distribuce, přičemž momentálně pouze EG.D nabízí specializovaný formulář přímo pro balkónové elektrárny.

Důležitým technickým aspektem je omezení přetoků do sítě. Ideálně by vaše elektrárna měla vyrábět jen tolik energie, kolik skutečně spotřebujete. Moderní systémy včetně těch od Lidlu jsou proto vybaveny mikrostřídači s ochranami proti přepětí, které zajišťují bezpečný provoz. Obě nabízené balkónové elektrárny splňují všechny potřebné normy (EN50549, VDE0126 a VDE4105), takže z regulatorního hlediska jsou zcela v pořádku a měly by projít schvalovacím procesem bez problémů.

Snadná instalace a monitoring

Velkou výhodou nabízených setů je jejich kompletnost – obsahují vše potřebné pro instalaci, včetně propojovacích kabelů. Výrobce uvádí, že jsou dodávány „připravené k zapojení“, což znamená, že by s jejich zprovozněním neměl mít problém ani technický laik.

Oba mikroinvertory jsou navíc vybaveny Wi-Fi připojením a vlastní mobilní aplikací, kde můžete sledovat výrobu, spotřebu a v případě DEYE i stav baterie.

Pro koho se balkónová elektrárna vyplatí?

Balkonové elektrárny mají největší smysl pro domácnosti, které:

Bydlí v bytě nebo domě s vhodně orientovaným balkonem či terasou (ideálně jih/jihozápad)

Spotřebovávají energii přes den, kdy svítí slunce (home office, spotřebiče běžící přes den)

Nemají možnost instalovat velkou střešní fotovoltaiku

Chtějí jednoduchý vstup do světa obnovitelných zdrojů bez velkých investic

Naopak pro rodiny s velmi nízkou spotřebou elektřiny během dne nebo s balkony orientovanými na sever může být návratnost výrazně delší a smysluplnost investice diskutabilní.

S baterií nebo bez?

Klíčovou otázkou při výběru mezi oběma variantami je, zda se vyplatí připlatit za model s bateriovým úložištěm. Za příplatek téměř 13 000 Kč získáte možnost ukládat přebytečnou energii a využívat ji i večer nebo v noci. Kapacita 1 024 Wh je dostatečná například pro večerní svícení, nabíjení elektroniky nebo provoz televizoru.

Bateriové řešení se vyplatí zejména domácnostem, které jsou přes den pryč a spotřebovávají více energie ve večerních hodinách. Pro ty, kdo pracují z domova a mají nejvyšší spotřebu právě v době, kdy svítí slunce, může být základní varianta za 8 999 Kč ekonomicky výhodnější.

Zajímavostí dražší verze je možnost rozšíření úložiště až na 5 120 Wh pomocí dalších bateriových modulů, což už je kapacita srovnatelná s menšími domácími úložišti.

Jaké máte zkušenosti s balkonovými elektrárnami?