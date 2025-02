LIDL má v akci několik bezdrátových sluchátek! Mají ANC a některé nestojí ani 400 Kč

Reklama

Doba, kdy se absence 3,5mm jacku uváděla u telefonů jako negativum, je dávno pryč. Bezdrátová sluchátka dobyla svět díky většímu pohodlí a také díky stále dostupnějším cenám. Pokud hledáte zajímavé tipy a máte výrazně omezený rozpočet, mohla by vás oslovit aktuální nabídka v LIDLu. Ten totiž má téměř 50% slevy na několik zajímavě vypadajících bezdrátových sluchátek.

Náhlavní sluchátka

SILVERCREST Rhythm On-Ear ANC

Nabízí Bluetooth 5.3, až 16 hodin přehrávání hudby a také možnost uskutečnit telefonní hovor. Nabíjení akumulátoru o kapacitě 550 mAh zabere 2,5 hodiny.

Uživatelé v recenzích chválí v dané cenové hladině slušný zvuk a také funkční ANC. Konstrukce sluchátek umožňuje dobrou pasivní izolaci. Hmotnost je 209 gramů.

Cena: 400 Kč ( 800 Kč )

SILVERCREST On Ear SBKL 40 C3

Tento model sluchátek je sice dražší, než slibuje titulek článku, ale vzhledem k opravdu výrazné slevě by byla škoda jej nezmínit. Tato sluchátka nabízí Bluetooth ve verzi 5.0 a až 16 hodin přehrávání hudby. Nabití 600mAh baterie zabere 2 hodiny.

Přímo v popisu je zmíněno aktivní potlačení hluku, i když mezi recenzemi najdeme zmínku, že kvalita potlačení hluku je u tohoto modelu paradoxně nižší, než u levnějšího brášky.

Co se kvality zvuku týče, dle ohlasů v recenzích dostanete to, co si zaplatíte. Nebude to to nejvíc Hi-Fi, co jste kdy zažili, ale za své peníze dostanete stále slušný zvuk. Kromě toho se výrobce snažil o maximální pohodlí při nošení sluchátek. Hmotnost je pak 230 gramů.

Cena: 800 Kč ( 1500 Kč )

Špunty

SILVERCREST True Wireless Bluetooth In-Ear

Pokud preferujete modely do uší, má i pro vás LIDL něco v rukávě. Tento typ nabízí připojení pomocí Bluetooth 5.3 a až 3 hodiny přehrávání hudbbby. Nabijete je až 3x z plně nabitého pouzdra.

Můžete si vybrat mezi černou a bílou barvou. Hmotnost je 41,5 gramů a krytí sluchátek je IPX4. Kromě poslechu hudby funguje tento model opět i jako handsfree.

V recenzích lidé zmiňují slušný zvuk s výhradou k basové složce. Dále zde najdeme pochvalu na výdrž ještě delší, než udává specifikace. naopak jako negativum se objevilo několik zmínek o složitější manipulaci a až příliš citlivém ovládání.

Cena: 390 Kč ( 700 Kč )

Poznámka redakce Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Používáte bezdrátová sluchátka?

Zdroj: LIDL