Tip pro řidiče: LIDL nabízí za 199 Kč nabíjecí držák mobilu do auta

Řetězec LIDL nepřestává zásobovat trh zajímavými kousky chytré elektroniky a jejím příslušenstvím. Však i na našem webu se celkem často věnujeme tipům z nabídky tohoto obchodu. A to celkem oprávněně, neboť jde o zajímavé a kvalitní věci za fajn cenu. A proč si na výhodnou nabídku prostě neukázat? Aktuálně by vás mohl v nabídce řetězce LIDL zajímat následující držák mobilu, který má ve výbavě i nabíjecí kabeláž.

Jde o produkt už poměrně známé a prověřené značky Silvercrest. Má celkem tradiční svorkovnicovou konstrukci, díky které nemusíte mít strach, že by mobil vypadl. Na druhé straně se rameno přichytává přísavkou ke skle, což je jedna z nejstabilnějších možností. Součástí balení je nabíjecí adaptér do automobilové 12V zásuvky a také kabel s USB-C koncovkou, takže držák LIDL / Silvercrest vyhoví i modernímu mobilu. Na adaptéru jsou celkově dva porty a dohromady mají hodnoty 5 V / 3 A, tedy 15 wattů. Není to moc, ale za cenu 199 Kč se zárukou v českém obchodě to jde, ne?

Jak máte momentálně uchycený telefon v autě?

Zdroj: LIDL