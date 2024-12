Lidl zlevnil zajímavou powerbanku Parkside! Má vlastní LED svítilnu a certifikaci IPX4

Lidl výrazně zlevnil powerbanku Parkside s kapacitou 10 000 mAh

Nabízí podporu Power Delivery, LED svítilnu a certifikaci IPX4

V akci vyjde na 250 Kč, což je téměř 40% sleva oproti běžné ceně

Přenosné powerbanky jsou dnes prakticky nezbytným doplňkem k moderním smartphonům. Zatímco prémiové kousky od zavedených značek se běžně prodávají za relativně dost peněz, řetězec Lidl nyní přichází se zajímavou akcí na model Parkside PPB 10000 A1, který zlevnil z původních 400 Kč na velmi příznivých 250 Kč. Za tuto cenu sice nemůžete čekat zázraky, přesto nabízí několik zajímavých funkcí.

Kapacita 10 000 mAh je dnes spíš průměrná – na jedno nabití zvládne doplnit energii běžnému smartphonu zhruba dvakrát. Příjemně však potěší podpora technologie Power Delivery 3.0 přes USB-C, díky které by se kompatibilní telefon měl z nuly na 50 % dostat za přibližně 30 minut.

K dispozici jsou dva USB-C porty, přičemž jeden slouží pouze jako výstupní a druhý zvládne jak nabíjení připojených zařízení, tak nabíjení samotné powerbanky. Ta podporuje paralelní nabíjení dvou zařízení současně s celkovým výstupním výkonem až 15 W (5V/3A). Nejde o žádnou extra hodnotu, ale v kontextu ceny si není na co stěžovat.

Zajímavostí je certifikace IPX4, která zaručuje základní odolnost proti stříkající vodě. Powerbanka by tedy měla bez problémů přežít třeba nečekaný déšť. Praktická je také integrovaná LED svítilna a čtyřstupňový ukazatel stavu baterie. Součástí balení je 15cm USB-C kabel.

S rozměry 10 × 6,6 × 2,5 cm a hmotností 220 gramů není nejkompaktnější, ale stále by se měla pohodlně vejít do batohu nebo větší kapsy. Za cenu 250 Kč jde o zajímavou nabídku, zvlášť pokud hledáte záložní zdroj energie s podporou rychlého nabíjení. Akce platí do vyprodání zásob.

Jakou powerbanku k mobilu používáte vy?