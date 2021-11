Čas od času vás informujeme o zajímavých produktech na e-shopu Lidl. Dnes se budeme bavit o čističce Philips AC0819/10, která je navíc v tomto obchodě za velmi zajímavé peníze. V současné době je totiž ve slevě a to za cenu 2299 Kč. Na ostatních e-shopech je přitom mnohem dražší a to i o více než 2000 Kč. Co všechno tedy tento produkt umí?

Philips čistička vzduchu AC0819/10 je v Lidl e-shopu ve slevě

Čistička vzduchu Philips Series 800 AC0819/10 dokáže ze vzduchu odstranit až 99,9 % virů a aerosolů nabízí režimy automatického čištění, o který se stará senzor. Ten dokáže detekovat změny v ovzduší a reaguje na ně. Na horní straně se nachází displej, který ukazuje čtyři různé barvy, abyste měli přehled o kvalitě vzduchu v reálném čase.

Modrá logicky signalizuje dobrou kvalitu, oranžová průměrnou, červená pak samozřejmě špatnou. Pokud máte v plánu mít čističku v ložnici, je zde přítomen režim spánku, který ztlumí jas displeje a čistička je velmi tichá. Naopak chcete-li rychle vyčistit místnost, využijete režim turbo.

Jakou čističku vzduchu používáte?