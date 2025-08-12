LIDL má v akci tuhle robotickou sekačku! Stojí 4,5 tisíce a můžete ji ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Robotická sekačka PARKSIDE je v LIDLu za 4 499 Kč - sleva 30 % z původních 6 399 Kč Je vhodná pro zahrady do 250 m² s jednoduchým ovládáním přes aplikaci nebo přímo na stroji Kompatibilní je s celým systémem 20V baterií PARKSIDE - jedna baterie pro více nářadí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Robotické sekačky se pomalu stávají běžnou součástí českých zahrad, ale ceny prémiových modelů stále začínají kolem 15 tisíc. PARKSIDE PAMRC 250 A1 City za 4 499 Kč na Lidl.cz představuje vstupní model pro ty, kdo chtějí vyzkoušet automatické sekání bez velkých investic. Pojďme se podívat, co za tyto peníze reálně dostanete. Co je PAMRC 250 A1 City a pro koho je určená Výhoda systému PARKSIDE X 20V Team Funkce a ovládání – základní, ale dostačující Bezpečnostní prvky a senzory Co říkají reální uživatelé Instalace ohraničovacího kabelu – jednorázová práce Závěr: Funkční základ bez zbytečností Co je PAMRC 250 A1 City a pro koho je určená PARKSIDE cílí na zahrady do 250 m² – to je zhruba plocha tenisového kurtu. V praxi to znamená typickou zahrádku u řadového domu nebo menší plochu kolem rodinného domu. Sekačka používá klasický systém s ohraničovacím kabelem, který musíte položit po obvodu trávníku. Není to nejmodernější řešení, ale funguje spolehlivě. Záběr pouhých 16 cm znamená, že sekačka musí udělat více průjezdů než větší modely. Pro malou zahradu to není problém, ale očekávejte, že bude v provozu častěji než dražší konkurence se záběrem 20-25 cm. Výhoda systému PARKSIDE X 20V Team Sekačka používá standardní 20V baterii s kapacitou 2,0 Ah ze série PARKSIDE X 20V Team. Pokud už máte jiné nářadí této řady (vrtačku, úhlovou brusku, vysavač), můžete baterie sdílet. Doba sekání na jedno nabití je kolem 50 minut, nabíjení trvá 2 hodiny. Pro zahradu do 250 m² to stačí, ale počítejte s tím, že větší plochu poseče na několikrát s přestávkami na nabíjení. ZOBRAZIT AKCI NA LIDL.CZ Funkce a ovládání – základní, ale dostačující Sekačku můžete ovládat třemi způsoby: přímo na stroji, přes mobilní aplikaci PARKSIDE (Bluetooth) nebo nastavit časový plán. Aplikace není nejpropracovanější – některé recenze si stěžují na stabilitu připojení – ale základní funkce zvládá. K dispozici jsou tři režimy sekání: Celkové ohraničení – poseká celou vymezenou plochu Sekundární zóny – až 5 oddělených ploch (například přední a zadní zahrada) Bodové sečení – intenzivní sekání konkrétního místa Výška sečení se nastavuje mechanicky šrouby na 3 úrovně. Není to tak pohodlné jako elektronické nastavení u dražších modelů, ale kolikrát za sezónu výšku měníte? Bezpečnostní prvky a senzory PARKSIDE nezapomněl na bezpečnost. Sekačka má senzor deště (automaticky se vrátí do stanice), senzor nadzdvihnutí (okamžitě zastaví nože při zvednutí) a senzor převrácení. Přístup je chráněn PIN kódem proti krádeži. Co říkají reální uživatelé S hodnocením 4,1 z 5 hvězdiček od 45 zákazníků je sekačka přijímána vesměs pozitivně. Chválí se především poměr cena/výkon a jednoduchost obsluhy. Spokojený zákazník píše: „Velmi snadno ovladatelná sekačka, ideální pro mou zahradu o rozloze 130 m². Aplikace se snadno používá, Bluetooth zachytává signál i uvnitř domu.“ Objevují se ale i kritické hlasy. Jeden uživatel, který vlastní i starší model PARKSIDE, varuje: „Bohužel se jedná o degradaci původně skvělého stroje. Šetřilo se na displeji, šířce záběru nebo polohování výšky.“ Další si stěžují na prokluzování kol na mokré trávě. KOUPIT ZA 4 499 KČ Instalace ohraničovacího kabelu – jednorázová práce V balení najdete 100 metrů kabelu a 100 sponek. Pro zahradu do 250 m² to většinou stačí, ale složitější tvary mohou vyžadovat dokoupení kabelu. Tip z recenzí: kabel raději mírně zahrabejte, jinak ho může sekačka přejet a poškodit. Po pár týdnech zarůstá trávou a není vidět. PARKSIDE nabízí 3letou záruku a dostupný servis v ČR, což u levných čínských modelů nezískáte. Závěr: Funkční základ bez zbytečností PARKSIDE PAMRC 250 A1 City za 4 499 Kč představuje rozumný kompromis mezi cenou a funkcemi. Není to nejchytřejší ani nejrychlejší robotická sekačka, ale pro malé zahrady svou práci odvede. Oceníte především úsporu času – zatímco sekačka jezdí, můžete dělat něco příjemnějšího. S 3letou zárukou a cenou pod 5 tisíc jde o jednu z nejdostupnějších značkových sekaček na českém trhu. Pokud máte realistická očekávání a nepotřebujete high-tech funkce, je to solidní volba pro první zkušenost s robotickým sekáním. ⏰ Dostupnost: Skladem na Lidl.cz Máte zkušenosti s robotickými sekačkami? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi